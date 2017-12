Dirty Little Secret: ‘Het was superspannend, tót we voetstappen op de gang hoorden’

Iedere week op VIVA.nl: een Dirty Little Secret, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: een kantoorfeest dat eindigde op het bureau van de baas.

Het is alweer bijna een jaar geleden: het kantoorfeest van het bedrijf waar ik voor werk. We zijn met zo’n tweehonderd man, en de feesten staat erom bekend dat de alcohol er altijd rijkelijk vloeit. Daardoor loopt het meestal behoorlijk uit de hand. Afgelopen jaar was het niet anders. Alleen was ík degene waar nog tot ver in het voorjaar over geroddeld werd.

Collega R. en ik waren al maanden aan het flirten, sinds hij begin dat jaar bij het bedrijf was komen werken. Het was vrij onschuldig, maar toch checkte ik iedere keer hoe mijn haar zat als ik me weer eens met computerproblemen bij hem moest melden. R. was getrouwd, dat wist ik. Misschien voelde het daarom als een veilige flirt. Er zou verder niets van komen. Toch?

Het ‘onschuldige’ tussen ons veranderde al snel in raunchy tijdens het kerstfeest. Het thema was ‘Net als in de film’, maar – zoals gebruikelijk – had niemand zich verkleed. R. en ik besloten na een paar borrels dat we Tom Cruise en Nicole Kidman in Eyes Wide Shut waren. De spanning tussen ons steeg tot ongekende hoogte.

Toen iedereen genoeg gedronken had om niet meer rechtop te kunnen staan, vroeg R. of ik met hem meekwam. We liepen door de lege gangen van kantoor, en hij voerde me mee naar de kamer van de baas. ‘Ik moet hier even checken of de wifi het wel doet,’ zei hij met dubbele tong. Het leek me het juiste moment om hem te zoenen.

Voor ik het wist lagen we op het bureau van de baas – zijn broek op zijn knieën, mijn string op de vloer. Het was superspannend, ontzettend geil, en bovenal: heerlijk. Tót we voetstappen op de gang hoorden. We wisten niet hoe snel we ons weer aan moesten kleden, maar zagen verder niemand. Geschrokken zijn we allebei – apart – naar huis gegaan.

In het nieuwe jaar bleek dat we wel degelijk gespot waren. In de wandelgangen kreeg ik veelbetekenende blikken, en mijn assistente vertrouwde me toe dat inderdaad het gerucht de ronde deed dat R. en ik seks hadden gehad op het bureau van de baas. Ik heb natuurlijk ontkend, en ben er verder nooit vanuit HR op aangesproken.

Als ik computerissues heb, meld ik me tegenwoordig met het schaamrood op mijn kaken bij R. Want zijn naaste collega’s laten me maar wat graag voelen dat ze precies weten wat er die avond gebeurd is…

Wil jij jouw Dirty Little Secret ook – anoniem! – delen met de rest van Nederland? Stuur je verhaal (maximaal 350 woorden) naar redactie@viva.nl met ‘Dirty Little Secret’ als onderwerp. De beste verhalen publiceren we op VIVA.nl.

