Dirty Little Secret: ‘Een trio stond al een tijdje op mijn wish list, alleen kwam het er nooit van’

‘Ook al ben ik hetero, van een vrouwenlichaam kan ik intens genieten. Het liefst heb ik zowel een man als een vrouw in bed – tegelijkertijd. Een trio stond daarom al een tijdje op mijn wish list, alleen kwam het er nooit van. Tot die ene avond.’

‘Ik heb al een tijdje een friend with benefits – laten we hem voor het gemak M. noemen. We hebben allebei ons eigen leven. Ik vind die vrijheid heerlijk. Hetgeen waar om draait – seks – is geweldig. We proberen van alles uit en zijn er niet vies van om af en toe iets kinky’s te doen. Maar van een trio was het nog niet gekomen, hoewel ik daar wel al een hele tijd naar smachtte.’

‘Ik heb wel vaker seks gehad met een vrouw. Maar tegelijkertijd met een man, dat was iets wat ik alleen in mijn stoutste dromen zag gebeuren. Ik had het onderwerp weleens laten vallen, dus M. wist van mijn verlangen. Maar dat hij er daadwerkelijk werk van zou maken, had ik niet zien aankomen.

‘Op een vrijdagmiddag kreeg ik een berichtje van M. Of ik zin had om die avond een ‘drankje te drinken’ met hem en een vriendin. Ik checkte haar naam op Facebook en wist niet hoe snel ik moest antwoorden met ‘ja’. Wat was ze prachtig.’

‘Die dag gierden de zenuwen door mijn lijf. Zou ze mij wel aantrekkelijk vinden? Wat moest ik aantrekken? Al die onzekerheid was overbodig, want toen we eenmaal met z’n drieën bij M. thuis aan de champagne zaten, kon mijn geluk niet op. We flirtten, hadden een klik en het belangrijkste: we voelden ons op ons gemak bij elkaar.’

‘De alcohol vloeide rijkelijk en we werden langzaam losser. Ze begon me te zoenen. En terwijl M. genietend zat toe te kijken, gleden mijn handen over haar borsten. ‘Wat dachten jullie ervan om de rest voort te zetten in de slaapkamer?’ vroeg ze, terwijl ze me diep in mijn ogen aankeek. En zo geschiedde.’

‘In de slaapkamer gearriveerd gooide M. ons beiden op bed. Zijn lippen kusten haar lippen. En haar nek. Haar rug, haar billen. Ik kon mijn ogen niet van ze afhouden. Haar hand gleed langzaam tussen mijn benen en voordat ik het wist duwde hij zich tegen mij aan. Ik voelde hoe hard hij was. Opgewonden en compleet verloren gaven we ons alle drie aan elkaar over.’

‘Het was een topnacht. Nog beter dan mijn stoutste dromen. Wish completed.’

