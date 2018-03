Dirty Little Secret: ‘Midden in een nieuwbouwwijk, op een houten bankje, genoten we van elkaars lichaam’

Iedere week op VIVA.nl: een Dirty Little Secret, opgebiecht door een VIVA-lezeres. Deze week: als een nieuwbouwwijk de enige plek is om van elkaar te genieten.

‘Het was een warme zomerse avond. Te heet om in de kroeg te staan. Toch besloten mijn vriendinnen en ik om de stad in te gaan. Het was immers vrijdagavond, dus thuis zitten was geen optie.’

‘Halverwege de avond sprak een knap en bekend gezicht mij aan. Even wist ik niet waarvan ik hem zou moeten kennen maar toen zijn brede glimlach op zijn gezicht verscheen, wist ik het. Het was T. Ik had vroeger met hem in de klas gezeten. Het was jaren geleden en wauw, wat was hij aantrekkelijk geworden. En met zijn kledingstijl was ook niks mis: een nette jeans met nonchalante All Stars. Dezelfde All Stars als ik die avond droeg. ‘Kan er nog meer toeval bestaan’, dacht ik.’

‘We haalden oude herinneringen op en hoe meer biertjes er naar binnen gingen, hoe gezelliger het werd. We keken elkaar steeds net iets te lang aan. We voelden ons aangetrokken tot elkaar, dat was overduidelijk. Mijn vriendinnen stonden verderop te dansen maar eigenlijk had ik daar weinig behoefte aan. Ik wilde bij T. zijn. ‘Of ik even mee ging roken buiten’, vroeg hij. Ik rook helemaal niet, maar dit was een goede reden om samen met hem weg te kunnen sneaken.’

‘Eenmaal buiten keek hij me ondeugend aan. ‘Ik rook eigenlijk niet’, biechtte hij op. Hij wilde gewoon een smoesje hebben om mij mee naar buiten te kunnen nemen. Ik moest lachen om zijn actie en voor ik het wist voelde ik zijn lippen om de mijne. Hij smaakte naar bier, maar zijn kus voelde zó heerlijk. De seksuele spanning tussen ons was heftig en ik wist direct: ik wil hem.’

‘Normaal ben ik niet zo into seks voor één nacht. Er moet toch wel wat meer zijn dan alleen lust, wil ik voor een man vallen. Maar deze avond was anders. Voor het eerst had ik echt behoefte aan een wild avontuurtje. En dat liet ik blijken. Ik kuste hem gulzig terug. ‘

‘We gingen zo in elkaar op, dat we niet door hadden dat we toeschouwers hadden. T. pakte mijn hand en leidde me een steegje in. ‘Hier kunnen we rustig onze gang gaan’, zei hij. Weer vonden zijn lippen de mijne. Zijn handen gingen van mijn nek naar mijn borsten en ik voelde heftige kriebels in mijn onderbuik. Ik wilde meer dan alleen zijn zoen. Ik dacht verderop een parkje te weten waar we rustig onze gang konden gaan. Daar wilde ik met hem heen. Verleidelijk liep ik de steeg uit en riep dat hij mij moest volgen.’

‘Maar ik bleek mij te hebben vergist, er was nergens was een park te bekennen. En dus belandden we ergens in een nieuwbouwwijk. Met heel weinig privacy. T. ging bedenkelijk op het bankje zitten.

Fuck it, dacht ik. Ik wilde hem. Zonder enig twijfel ging ik op hem zitten. Ik kuste zijn lippen. Zijn nek. En ik voelde hoe hard hij werd. Midden in een nieuwbouwwijk, op een houten bankje genoten we uitgebreid van elkaars lichaam.’

‘Na een hevig avontuurtje probeerde ik subtiel mijn haren in model te brengen. Niet dat dat nog enig nut had, maar dat terzijde. We trokken snel onze schoenen aan en nog half overdonderd van wat er net was gebeurd, ging ik naar huis.’

‘De volgende dag kreeg ik een WhatsApp berichtje van hem. ‘Dat hij het erg gezellig met mij vond. En oja, of ik toevallig zijn All Stars aan had getrokken, want die van hem zaten opeens wel erg krap.’ Oeps…’

