Grappig: dit gebeurt er allemaal tijdens seks ín je lichaam

In dit stadium wordt alles een beetje ‘meer’ naarmate je naar het orgasme toe werkt. Je hartslag gaat nog wat omhoog, schaamlippen zwellen wat verder op, de vagina wordt vochtiger en de baarmoeder kantelt nog een tikje naar achteren. De jongeheer van je vriend is op z’n allerstijfst, en zijn teelballen zijn nog wat dichter naar zijn lijf toe getrokken.

Fase 3: JAAAAHAAAAA

Hoewel jij allerminst met je hersenen bezig bent op dit moment, is je brein dat wel met jou. Althans, hoe dichter jij bij je orgasme komt, hoe drukker de boel wordt in je hersenen. Je hersenen beleven op dit moment bijna hetzelfde als wanneer iemand drugs neemt, zo belonend is het effect van seks op je brein. De delen die je gedrag en redenering regelen worden afgesloten, vandaar dat het je bijvoorbeeld ineens niet meer kan schelen of je er nog wel charmant bij ligt. Tijdens het orgasme komen ook nog twee stofjes vrij: oxytocine – het knuffelhormoon – en dopamine, wat je een euforisch gevoel geeft.