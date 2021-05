Good to know: dit gebeurt er in je lichaam tijdens een orgasme

Je vraagt je misschien wel eens af wat er nou eigenlijk precies gebeurt wanneer jij jezelf tot hogere sferen werkt (of laat werken). Want een orgasme krijgen is niet alleen ontzettend fijn, het houdt je lichaam ook nog eens behoorlijk actief. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies in je lichaam (en brein) tijdens een orgasme?

Hoewel het orgasme vaak wordt gezien als hét ultieme doel tijdens seks, of wel de ultieme climax, is dat heus niet voor iedereen zo. Maar toch is het interessant om te kijken naar wat er eigenlijk met je lichaam gebeurt tijdens zo’n hoogtepunt.

Seksuele spanning

Het is best bijzonder wat je lichaam allemaal kan. En met een beetje sturing vanuit je brein, kun je hier ook nog eens optimaal van genieten. Want tijdens seksuele activiteiten – denk aan zoenen, strelen, you name it – bouwen we seksuele spanning op. En juist die spanning heb je nodig om tot een echt hoogtepunt te komen. Wanneer dat zó hoog is opgebouwd, zorgt ons lichaam ervoor dat al die spanning in één keer wordt vrijgelaten. En inderdaad, dat is het orgasme.

Ons lichaam reageert op die ontlading met, in de meeste gevallen, een verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk, versnelde ademhaling en het ongecontroleerd ontspannen en aanspannen van bepaalde spiergroepen. Dat is zowel rondom onze geslachtsdelen, als in de rest van ons lichaam.

Dopamine

De reden dat je je na zo’n climax zo goed voelt, komt eigenlijk vooral door de hormonen die in één klap worden vrijgegeven. Tijdens een orgasme draaien je hersenen overuren om een gigantische rush aan hormonen en neurotransmitters door je lichaam te sturen. Een van de belangrijkste hormonen tijdens een orgasme, is dopamine, ofwel hét geluksstofje. Dit stofje geeft je een instant gevoel van plezier, verlangen en motivatie.

Maar ook het knuffelhormoon oxytocine komt vrij bij orgasmes. Dit zorgt onder andere voor gevoelens van hechting met de ander. Juist daarom is het zo fijn om nog even na te knuffelen in de armen van je geliefde na een orgasme. Tot slot komt het hormoon prolactine vrij: deze stof zorgt voor het bevredigende gevoel na een orgasme.

Wat ook interessant is: je hersenactiviteiten vertragen nadat je een bent klaargekomen. Na een orgasme voel je je daarom vaak rustiger en slaperiger. Dus… Heb je moeite met in slaap komen? Dan kan een orgasme zeker helpen.

Bron: sciencealert | Beeld: Unsplash