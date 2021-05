Onderzoek: zó groot is de invloed van de pandemie op ons datingleven

De pandemie ging ons niet in de koude kleren zitten. Plots was het bekende leven niet meer zoals het was, werden we geconfronteerd met veel alleenzijn en was het voor singles al helemaal een uitdaging. Geen wonder dat ons datingleven op een laag pitje stond. Dating-app Bumble deed onderzoek naar hoe groot de invloed op ons date-leven was, en de uitkomsten zijn verrassend.

We mogen weer op het terras zitten, de avondklok is weg, de restaurants gaan – als de versoepelingen echt doorgevoerd worden – ook weer open en langer op terras mogen zitten ligt binnen handbereik. Kortom: dé tijd om het daten weer op te pakken is dichtbij. Dat dit gepaard gaat met spanning, is helemaal niet gek na zo’n lange tijd een kluizenaarsbestaan leiden.

Datingleven tijdens lockdown

Uit onderzoek van datingapp Bumble blijkt dat het afgelopen jaar 1 op de 4 Nederlandse vrouwen een dating-app gebruikt heeft in hun zoektocht naar romantiek. Mannen zijn bijzonder optimistisch: bijna 1 op de 3 (31%) probeert zelfs tijdens de pandemie liefde te vinden. Het goede nieuws is dat we allemaal klaar zijn om verder te gaan, met slechts 17% die het afgelopen jaar een sms naar hun ex heeft gestuurd. Opgeruimd staat netjes.

Verliefd vanaf de bank

Ook blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse samenleving (61%) gelooft dat het mogelijk is om verliefd te worden op iemand die je in het echt nog nooit hebt ontmoet. Dus gewoon een beetje appen, zónder diegene in het echt te zien. Wel toe aan meer contact, maar vind je een afspraak in real life nog wat eng? Dan is videobellen een mooie tussenoplossing om wat dichter tot elkaar te komen.

Eerste stap

Wachten tot de man een bericht stuurt als je een match bent? Da’s een ouderwetse gedachte, vindt 60% van de millennials. 42% van de mannen vindt het leuk als een vrouw de eerste stap zet. Gelijkheid vinden zowel mannen als vrouwen belangrijk, ook al het gaat over het betalen van de rekening. De meeste mannen (57%) hebben het gevoel dat ze niet altijd de rekening hoeven te betalen, en 61% van de vrouwen is het daarover eens.

Seks op de eerste date

En hoe zit het dan met seks op de eerste date, is dat not done? Het onderzoek van Bumble toont dat wachten op seks tot de derde date voor de meeste mannen (53%) en vrouwen (46%) niet nodig is. Open zijn over wat je wil en je behoeften, vinden we belangrijker. Zowel mannen (60%) als vrouwen (56%) zijn het erover eens dat we openhartiger moeten zijn over onze seksuele behoeften.

Pro tip: don’t panic



Sommige mensen vinden dat je niet direct moet appen na een date, hoe leuk deze ook was. Dit heeft niets te maken met jou, maar meer met de angst ‘wanhopig’ over te komen. Dus als je een leuke date hebt gehad, en je hebt nog niets gehoord, haal diep adem en wacht rustig af. Geen zin in deze spelletjes? Zet dan gewoon de eerste stap en stuur dat bericht. Dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Bron: Bumble