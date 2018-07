Dít is het geheim van een goede relatie

Een goede relatie bestaat als je het ons vraagt uit: gedeelde interesses, wederzijds respect, zinderende seks (!) en het gevoel van thuiskomen. Copy that? Of zien we nog iets over het hoofd?

Jep, vertrouwen! Een relatie valt of staat met blindelings vertrouwen. En dan hebben we het niet alleen trouw zijn aan jouw lichaam, maar ook dat hij doet wat-ie zegt. Kleine dingen zoals: de vaatwasser uitruimen, de boodschappen halen, de auto wassen. Simpelweg omdat jij ‘m dat hebt gevraagd. En hij op zijn beurt heeft gezegd dat hij dat zou doen. En ook dat je erop kan vertrouwen dat hij er voor je is als je hem nodig hebt: ten tijden van stress op het werk, het prille moederschap, het verlies van een dierbare. Visa versa, dat dan weer wel.

Net verkering? Zó kan je laten zien dat je betrouwbaar bent:

Vlinders in je buik gaan altijd gepaard met een spannende periode, waarin je elkaar leert kennen. En er hoogstwaarschijnlijk onzekerheden opspelen. Waarom laat hij nu (als hij met zijn vrienden op een festival is) niets horen? Waarom wil hij niet mee naar de verjaardag van mijn beste vriendin? Waarom, waarom, waarom? Je zou bijna vergeten te genieten van deze prille verliefdheid. Geen paniek, volgens relatietherapeut Alison Stone is het normaal dat je met deze vragen worstelt. Deze periode is hét moment om aan dat vertrouwen te bouwen. Hoe? Met behulp van goede, duidelijke communicatie en openheid van zaken. Daarbij is het ook belangrijk dat jij je beloftes nakomt (als je wil dat hij dat ook doet). “Consistentie is cruciaal als je elkaar wil vertrouwen. Niet alleen in het begin, maar tijdens heel de relatie”, aldus de expert.

Scheve schaats gereden? Zó kan het vertrouwen terugwinnen:

Fouten, iedereen maakt ze. De een meer en groter dan de ander. Of je nu vergeten bent om te hond uit te laten, je lover laat zitten tijdens jullie date night of de lakens deelt met iemand anders, je moet alle zeilen bijzetten om dat vertrouwen weer terug te winnen. Better yet, te verdienen. Tja en dat kost tijd. Volgens Stone is de eerste stap verantwoordelijkheid nemen. “Schiet niet meteen in de verdedigingsmodus, maar geef je fout toe”, zegt ze. “En weet dat het herstellen van je relatie soms wat tijd kan innemen. Hou rekening met de gevoelens van je partner en wees vooral geduldig.”

Máár wat als je partner je niet vertrouwt (met of zonder reden)?

Een nieuwe relatie is fijn, een schone lei. Of toch niet? Bewust of onbewust neem je bagage mee in je nieuwe relatie. Is de ex van je partner ontrouw geweest, dan is je geliefde (zelfs als hij of zij zegt dat het niet zo is) achterdochtig. Ook al ben jij zo trouw als een hond. Now what? Stop met jezelf af te vragen wat je fout doet. De twijfels van je verkering hebben niets te maken met jouw gedrag. “Je moet gewoon blijven aantonen dat je te vertrouwen bent. Blijf begripvol en toon dat jij jouw geliefde waardeert. Toegegeven, dat is niet gemakkelijk als je wederhelft blijft twijfelen. Maar als jij je relatie de moeite waard vindt, is dat het enige wat je kan doen”, vertelt Stone.

Bron: HLN.be

