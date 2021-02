Het ‘jaliefgevoel’: dit is het, en zo ontdek je of het mist in jouw relatie

Het jaliefgevoel, ‘compersion’ in goed Engels, betekent het tegenovergestelde van jaloezie. Je voelt liefde voor je partner als hij of zij geniet van iets of iemand anders. Dat betekent trouwens niet dat je je meteen in een polyamoureuze relatie hoeft te storten.

Maar een beetje meer van dat jaliefgevoel kan in de meeste relaties geen kwaad. Jaloezie is een normaal gevoel dat we al zien onder baby’s van een halfjaar oud. Hoe ouder we worden, hoe complexer jaloezie wordt. De een voelt het sterker en vaker dan de ander, maar weet dat af en toe jaloers zijn niet gek is. Hoe je met die jaloezie omgaat doet er wel toe.

Jaloezie is niet het probleem

Meestal is tegen die jaloezie vechten niet de oplossing. Sterker nog: het kan het alleen maar erger maken. Bovendien hoeft er niet eens een realistische dreiging te zijn om je jaloers te voelen. Het kan ook tussen je oren zitten, iets zijn wat je meent te zien maar niet per se de realiteit is. Je brein kan een rivaal of een probleem verzinnen en je zo onterecht doen denken dat je relatie in gevaar is. Maar nogmaals: de jaloezie is het probleem niet, het gaat om wat je er mee doet.

Probeer jezelf terug te fluiten als je merkt dat jaloezie opsteekt. Laat je niet overvallen door de angst om je partner te verliezen, maar probeer iets meer te bewegen naar dat jaliefgevoel.

Zo breng je wat meer jaliefgevoel in je leven:

Haal eerst diep adem wanneer je een boze jaloezie-bui voelt hangen.

Merk vervolgens op wat je voelt. Jaloezie manifesteert zichzelf vaak fysiek door een gespannen borst of gefronste wenkbrauwen. Let op die signalen en probeer te ontspannen.

Geef toe dat je jaloers voelt. Sta jezelf dat ongemakkelijke gevoel toe zonder meteen te oordelen. Probeer ook vast te stellen wat je nog meer voelt.

Werk aan de manier waarop je met jezelf praat. Zeg bijvoorbeeld: ‘ik voel me jaloers, maar ik kan die jaloezie managen’. Of: ‘Ik voel me jaloers, maar heb mijn partner niet nodig om iets te veranderen’.

Door die stappen te doorlopen, kom je dichter bij het jaliefgevoel omdat je zo beter de vinger weet te leggen op wat jou op dat moment zou dienen. Heb je behoefte aan meer nabijheid, wil je je gezien voelen of heb je juist meer tijd alleen nodig?

Boom: het jaliefgevoel

Bijvoorbeeld: Je bent op een feestje en je partner heeft de tijd van zijn of haar leven, druk in gesprek met iedereen, luid lachend en charmant als altijd. Iedere keer wanneer je naar je geliefde kijkt, vermaakt hij/zij zich kostelijk. Jij daarentegen bent gecornerd door een type dat al 40 minuten uitweidt over z’n kat. Begin je dan A) een ruzie op de terugweg of B) neem je diep adem, erken je dat je jaloers bent en zeg je tegen jezelf dat je dit wel kunt handelen?

Als je voor optie B gaat voel je je waarschijnlijk de volgende dag een stuk beter over jezelf en daalt het besef in dat het eigenlijk heel cool is dat jouw partner zo’n sociale vlinder is die je altijd mee kunt nemen naar een feestje. Boom: het jaliefgevoel.

Onthoud dat het jaliefgevoel niet betekent dat je nooit meer jaloers mag zijn. Jaloezie helpt grenzen te stellen en om te vragen naar wat je wil (bijvoorbeeld dat je het fijn vindt als hij/zij ook eens jouw kant op kijkt om te checken of jij je nog wel vermaakt op dat feestje). Het jaliefgevoel werkt natuurlijk het best in een relatie die gelijkwaardig en liefdevol is. Zodra jaloezie omslaat in een zaadje van wanhoop, is het belangrijk om dat zaadje in ieder geval geen extra water te geven. Daar wordt niet alleen je relatie, maar ook jijzelf leuker van.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty