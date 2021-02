Dit is het verschil tussen gezonde en ongezonde jaloezie in een relatie

Snel groen van jaloezie zien is niet echt een karaktertrek om trots op te zijn. Al helemaal in een relatie kan het ietwat benauwend zijn als je partner je continu met een jaloerse blik nauwlettend in de gaten houdt. Maar is een beetje jaloezie niet juist gezond in een relatie?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat iedereen afgunst op een andere manier ervaart. In sommige relaties is een beetje jaloezie iets natuurlijks en blijft dat, terwijl het in een andere relatie kan leiden tot een giftige dynamiek.

Ingrediënten gezonde relatie

Als we denken aan een gezonde relatie, dan denken we aan woorden als harmonie, aantrekkingskracht, vertrouwen, wederzijds respect en plezier. Een klein beetje jaloezie in zo’n evenwichtige relatie is prima, dit geeft immers aan dat je om je partner geeft en hem of haar niet wilt verliezen. Maar wanneer het vertrouwen in een relatie ontbreekt, kan het zorgen voor angst om je partner te verliezen. En dan komt de ongezondere variant van jaloezie om de hoek kijken.

In dat geval kan je een jaloers gevoel krijgen als je partner met een ander praat, tijd doorbrengt met iemand anders en plezier heeft zonder jou erbij te betrekken. Dit komt niet direct omdat jij je partner niet vertrouwt of het plezier niet gunt, maar heeft meestal het gemis aan verbintenis als grondslag.

Kijken naar jezelf

Als deze jaloezie leidt tot constante ruzie tussen jou en je partner, is het tijd de balans op te maken. Dokter Leena Magavi, van Community Psychiatry, zegt dat het in dat geval belangrijk is eens naar jezelf te kijken. Soms is de oorzaak dieper dan je denkt.

‘In dit geval kan het vastleggen van levensgebeurtenissen waar je je ongeliefd of genegeerd voelde, je helpen de trigger voor jaloezie te identificeren.Genezing van trauma uit het verleden in therapie en het beoefenen van zelfcompassie kan helpen bij het bestrijden van slopende gevoelens van jaloezie’, verklaart ze.

Leena Magavi vervolgt: ‘Vraag jezelf af waarom en waar je echt jaloers op bent. En probeer het herkennen van jaloezie te zien als een signaal dat je aan jezelf gewerkt hebt of nog moet werken’, gaat ze verder. ‘Het hoeft helemaal niet het einde van je relatie te betekenen. Het kan je als je eraan gewerkt hebt zelfs een betere partner maken.’

Gezonde vs ongezonde jaloezie

Gezonde jaloezie houdt in dat je erkent en herkent dat je deze gevoelens hebt, en ze ook uitspreekt naar je partner. Niet op een beschuldigende manier, maar open en eerlijk. Zo kan het zelfs een compliment voor je partner zijn, wanneer je een steek voelde toen hij of zij onschuldig met iemand anders stond te praten. En wanneer je je verantwoordelijkheid neemt en inziet dat er niks aan de hand is, dan is het helemaal niet erg om zo nu en dan wat jaloers te zijn.

Dit is een ander verhaal wanneer je je gevoelens niet uit, en je alles wat je partner doet verdacht vindt terwijl hier geen echte reden voor is. ‘Als je veel tijd besteedt aan uitpluizen wat je lief doet en onrealistische verwachtingen stelt aan je partner, is dat een signaal dat je jaloezie te ver in de giftige zone is afgedwaald’, aldus Magavi. Datzelfde geldt als je je partner controleert en erg vaak passief-agressief handelt.

Zo deal je met een jaloerse partner

Is jouw partner erg jaloers? Dan is het belangrijk om dit aan te kaarten. Nogmaals, afgunst toont dat iemand zich bedreigd of bang voelt, en dus zijn open communicatie en empathie de sleutel. ‘Probeer samen uit te zoeken waarom je partner zich zo voelt en zoek uit wat jullie samen kunnen doen om de situatie te verbeteren. Als beide partners willen wat het beste is voor elkaar en voor de relatie, kan het uitzoeken van de oorzaak van jaloezie een goede manier zijn om aan de relatie te werken.’

