Ben je super actief onder de lakens, of wacht je liever nog een poosje voordat je jezelf (weer) helemaal bloot geeft? Hoe vaak jij en je partner seks nodig hebben om relatie-issues te voorkomen, staat in de sterren geschreven.

Check hier wat jouw sterrenbeeld zegt.

Ram

Met een Ram in bed haal je eerder een sekstijger in huis! Rammen zijn gek op flirten en jagen, en eens de buit binnen gaan ze graag de hele nacht door. Ze deinzen nergens voor terug, ook niet als het gaat om wilde seks. Kortom de Rammen zijn bloed fanatiek onder de lakens! Een Ram heeft gemiddeld 8 tot 10 keer per maand seks.

Stier

Een Stier is een fantastische bedpartner! De spanning van het ontdekken van elkaars lichaam is wat een Stier helemaal wild maakt. Het draait bij hem of haar vooral om aanraking. Niets brengt een Stier dus meer in de stemming dan een lekker potje seks! Een Stier heeft gemiddeld 6 tot 8 keer per maand seks.

Tweelingen

Tweelingen zijn voortdurend op zoek naar de perfecte minnaar en de perfecte seksuele ervaring. Eens ze die gevonden hebben, zullen ze àlles geven! Wil je een Tweelingen verleiden en in de stemming brengen? Begin dan maar een gesprek over seks, en ook met seksuele spelletjes kun je veel bereiken. Tweelingen heeft gemiddeld 4 tot 6 keer per maand seks.

Kreeft

Kreeften zijn romantisch en dromen over gepassioneerde seks en grote liefdes. Maar ze zijn bang om gekwetst te worden, waardoor ze zichzelf niet snel bloot geven. De beste manier voor een Kreeft om zin te krijgen is daarom veel knuffelen en kussen. En dat liefhebben zal dan langzamerhand vanzelf over gaan in…juist. Een Kreeft heeft gemiddeld 3 tot 4 keer per maand seks.

Leeuw

Leeuwen hebben een groot libido en houden van gepassioneerde seks. Tja, een Leeuw voelt zich niets voor niks de koning van het dierenrijk. Aandacht is hetgeen dat ze het meest opwindt. Laat een Leeuw weten dat alle aandacht voor hem of haar is, dan vliegen de vonken ervan af. Een Leeuw heeft gemiddeld 4 tot 6 keer per maand seks.

Maagd

Een Maagd is kieskeurig en kritisch en lijkt op het eerste gezicht meestal heel verlegen, maar dat laatste is uiterlijke schijn. Want met een Maagd haal je een sekspartner in huis! Een Maagd laat zich niet de les lezen en wilt graag de touwtjes in handen hebben. Wel levert het vuurwerk op in de slaapkamer! Een Maagd heeft gemiddeld 6 tot 8 keer per maand seks.

Weegschaal

Een Weegschaal houdt van flirten, maar doet bij voorkeur niet aan hartstochtelijkheid. Om een Weegschaal echt in de stemming te brengen, zul je veel aandacht moeten schenken. Een Weegschaal vindt zachtheid en complimentjes erg fijn. Een Weegschaal heeft gemiddeld 2 tot 3 keer per maand seks.

Schorpioen

De Schorpioen is van nature een seksueel wezen. Niet zo gek dat de slaapkamer hun favoriete territorium is. Er is weinig nodig om dit sterrenbeeld op gang te krijgen. Maar houd er rekening mee, een Schorpioen neemt graag de leiding onder de lakens. Een Schorpioen heeft gemiddeld 8 tot 10 keer seks per maand.

Boogschutter

Dit sterrenbeeld gaat gemakkelijk om met seks en steekt dit niet tussen stoelen of banken. Een Boogschutter heeft een groot libido en het voorspel kan zeer gepassioneerd zijn en uren duren. Dat gaat in ieder geval vuurwerk opleveren tussen de lakens! Een Boogschutter heeft gemiddeld 6 tot 8 keer seks per maand.

Steenbok

Een Steenbok is een serieuze partner die niet snel overstag gaat. Pas wanneer hij of zij de partner durft te vertrouwen, gaat een Steenbok verder tot actie. Steenbokken houden niet van haastige seks of stiekeme vluggertjes, ze waarderen passionele seks. Een Steenbok heeft gemiddeld 3 tot 4 keer seks per maand.

Waterman

Een Waterman is erg geïnteresseerd in andere mensen, maar op seksueel gebied gebeurt er weinig. Ze kijken liever de kat uit de boom. Een Waterman is vaak op zoek naar de ware liefde. Dan komt de seks vanzelf! Een Waterman heeft gemiddeld 2 tot 3 keer seks per maand.

Vissen

Vissen vinden liefde en seks erg belangrijk! Dus als je een relatie aangaat met een Vis, bereid je dan maar voor op hartstochtelijke avontuurtjes. Voor een Vis is niks te gek! Vissen hebben gemiddeld 6 tot 8 keer seks per maand.

