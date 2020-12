Een baardje, donker haar, sproetjes of juist een strakke kaaklijn? Veel mensen hebben (onbewust) een bepaald type waar ze steeds weer verliefd op worden. Zowel in uiterlijk als innerlijk, maar hoe komt het toch dat je áltijd op hetzelfde ‘type’ valt?

Zeg eens eerlijk: hoe erg lijken jouw ex-lovers op elkaar als je ze op een rijtje zet? Val jij áltijd op het type bad boy of hebben ze allemaal toevallig een beetje stoppels, een beetje halflang haar en een beetje goede billen? Het feit dat je altijd op hetzelfde type valt is niet jouw schuld. Nou ja, niet helemaal 😉

Normen en waarden

Een juiste partner vinden en daar voor altijd mee samen zijn kun je best wel een uitdaging noemen. Want hé, waar ben je nou eigenlijk naar opzoek? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Met wie je uiteindelijk samen bent, hangt af van een paar dingen. Aantrekkingskracht is daar natuurlijk één van, maar dat even terzijde. We zijn allemaal opgegroeid met bepaalde normen en waarden vanuit huis en die wil jij graag terugzien in je partner. Het is dan ook niet zo gek als je partner op jou of een van je ouders lijkt.

Reflectie

Vooral dat laatste is waar het uiteindelijk om draait. Je bent op zoek naar iemand die een reflectie is van jou. Iemand die jou hetzelfde kan geven in een relatie en hetzelfde wil. Een andere reden waarom we steeds op dezelfde type vallen, is omdat we houden van gewoontes. We houden vast aan onze routines en wat voor ons normaal is. Dat is ook wéér gekoppeld aan hoe je bent opgegroeid en je ouders. Ben je namelijk opgegroeid met ouders die steengoed waren in communiceren en je veel liefde gaven? Grote kans dat je ditzelfde zoekt in je Mr/ Mrs Perfect.

En- ja, dat baardje… Dat vindt jij gewoon ontzettend aantrekkelijk! 😉

Bron: ze.nl| Beeld: iStock