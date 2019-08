Dit is waarom je moet huilen na de seks

Van een traantje wegpinken tot een heus tranendal, huilen na de seks hoort er voor de helft van de vrouwen minimaal één keer in het leven bij. Maar waar komen deze tranen en bijbehorende emotie vandaan?

De medische term voor huilen-na-de-seks is post-coïtale dysforie (pcd). Afgeleid van het Franse post-coital tristesse, waarbij ‘tristesse’ letterlijk ‘droevigheid’ betekent. En nee, dit komt heus niet alleen bij vrouwen voor. Deze ‘aandoening’ treft alle geslachten en gaat ook niet zozeer om fysieke tranen. Ook gevoelens van verdriet, angst of agressie vallen onder de post-coïtale huilbui.

Huilen na de seks, een trauma?

Waar komt dit gevoel vandaan? Seks is toch juist leuk? Jup, zeker waar. Maar toch kunnen tijdens consensuele geslachtsgemeenschap tijdens het orgasme ook andere emoties vrijkomen. Emoties die gepaard kunnen gaan met huilen. De medische seksuoloog Marie Tudor legt uit: ‘Seks roept krachtige emoties op, zowel positieve als negatieve. Mensen met dysforie kunnen negatieve associaties uit het verleden koppelen aan seksuele ervaringen. Het kan een flashback zijn aan, of een herinnering aan iets vervelends.’

Ook zonder trauma

Maar ook zonder vervelende herinneringen kan er een traan over je wang rollen na het orgasme. Dr. Robert Schweitzer van de Queensland University of Technology heeft twee verschillende onderzoeken gedaan naar de ervaringen van post-coïtale dysforie bij vrouwen, en de resultaten van beide studies toonden aan dat mensen die geen trauma hebben, zich ook verdrietig, eenzaam of boos kunnen voelen na vrijwillige seks. Zelfs als ze over het algemeen een gelukkige en gezonde relatie hebben.

Verschillende factoren

Volgens dokter Schweitzer spelen er een aantal potentiële psychologische, fysiologische en sociale oorzaken mee. Om te beginnen is er natuurlijk hét orgasme. Hierbij komt een combinatie vrij van neurohormonen in de hersenen, waardoor je endorfine verhoogd wordt. Lees: je geluksstofje schiet een kanon af. Ook vindt er een explosie plaats van het ‘knuffelhormoon’ en komt er een dosis prolactine vrij, die de effecten van de verhoogde dopamine tegengaan. Met deze tornado aan chemische explosies is het dus niet heel gek dat ons lichaam kan reageren met een aantal gedragingen die we niet onder controle hebben.

Ten tweede kan er sprake zijn van, en nu komt ‘ie: crymaxing. Dit betekent dat de post-coïtale huilbui juist voorkomt bij mensen die helemaal geen gevoelens van dysforie of depressie hebben. Zij ervaren juist het tegenovergestelde daarvan. Om die reden hoeft het huilen na de seks ook niet zorgwekkend te zijn: het is een volkomen natuurlijke reactie.

Blijft het verdrietige gevoel na zo’n uitbarsting? Dan is het de moeite waard om te kijken waar dat gevoel vandaan komt.

