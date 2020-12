Dít is waarom liefdesverdriet voelt als rouw

Je lief is niet meer. Althans hij is er nog wel (gaan we vanuit) maar niet meer in je leven. Het voelt alsof je hart in duizend stukjes is gebroken en de grond onder je vandaan zakt. Alsof het nóóit meer over gaat. Alsof er een stukje dood is gegaan. Waarom voelt liefdesverdriet als rouw?

‘Omdat je een groot verlies verwerkt’, legt Hester Schaart, De Liefdesverdrietpsycholoog uit. ‘Het verlies van een liefde is misschien zelfs nog pijnlijker dan een overlijden, omdat de ander er nog is. Het verdriet nadat iemand komt te overlijden, wordt daarbij sneller erkend dan liefdesverdriet. We hebben allerlei rituelen voor, tijdens en na de uitvaart. Voor liefdesverdriet hebben we die eigenlijk niet, terwijl het een groot verlies kan zijn. Vooral als je een compleet boekwerk met elkaar hebt gedeeld. Dat maakt ook dat je je geamputeerd kan voelen, als je verlaten bent.”

Accepteer je gebroken hart

Het verwerken van liefdesverdriet doe je volgens Schaart ‘niet even’. ‘Rouwen voelt rauw. Het is pittig en stroef’, vertelt de psychologe. ‘Het is niet een kwestie van even een plek geven en dan is het weg. Het kan zelfs leiden tot depressie, angst en dwangstoornissen. Je bent ineens alleen thuis, je stapt in een leeg bed en je moet alles zelf vormgeven. Daarom is de eerste stap: accepteren. Accepteer je gebroken hart en probeer even geen contact met je ex te hebben. De tweede stap: vraag hulp. Aan je vrienden of aan een psycholoog. Het helpt je brein om erover te praten (en te herhalen). En tot slot: ga jezelf herontdekken en doe dingen die jij altijd al wilde doen, maar je ex niet leuk vond.’

Rebound

En wat moet je vooral niet doen? ‘Begin niet (te vroeg) aan een rebound’, aldus De Liefdesverdrietpsycholoog. ‘Het kan afleiding bieden en zelfvertrouwen geven. Door seks kom je meer in je lijf en zit je minder in je hoofd. Maar op het moment dat je daarna alleen thuiskomt en een vergelijking maakt met je ex, dan was het eigenlijk nog te vroeg. Hetzelfde geldt voor een relatie. Begin pas aan een nieuwe relatie als je volledig nieuwsgierig bent naar een nieuw iemand.’

