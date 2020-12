Kaarsjes aan, lichten gedimd en een romantisch muziekje op. Soms heb je zin om nét wat meer moeite te doen in de slaapkamer. Toch is er een muziekgenre dat je beter ver links kunt laten liggen als je je seksleven een boost wil geven.

Maar is dat nu iets te schunnige hiphop of moeten we juist niks hebben van bijvoorbeeld harde rocknummers? Nou, volgens onderzoek van 100% NL gaat het toch echt om een ander genre.

Muziekgenre seksleven

Hoewel dit radiostation in het teken staat van artiesten van eigen bodem, willen ondervraagden juíst deze muziek niet horen in de slaapkamer. Nederlandstalige muziek om je in de stemming te brengen? Doe maar niet, als we deze resultaten moeten geloven. Slechts drie procent wordt wel warm van dit genre. Jammer, wilden net heel hard Heb je even voor mij? door de speakers laten galmen.

Let’s get it on

Wat dan wel werkt? Nou, vooral liedjes van Marvin Gaye, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Spotify. Kleine kanttekening: deze studie werd wel al in 2012 uitgevoerd. Maar het meest beluisterd? Dat is toch echt de soundtrack van Dirty Dancing. Dr. Daniel Müllensiefen verklaart: ‘De meeste mensen hebben een goed beeld bij liedjes die romantiek vertolken, voortkomend uit bijvoorbeeld culturele referenties zoals film.’

Opwindend

Muziek draaien in de slaapkamer kan dan ook ontzettend opwindend zijn. Sterker nog, ‘uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat muziek hetzelfde genot in de hersenen kan opwekken als die van abstracte voldoeningen, zoals eten, drugs of zelfs seks.’ Niet verkeerd dus, wat zwoele klanken door de speakers om in de mood te komen.

