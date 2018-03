Dit wil je weten: wat je sterrenbeeld zegt over je seksdrive

Of je opgewonden raakt van een stomende scene uit Fifty Shades of Grey of juist warm draait op The Notebook, heeft alles te maken met je sterrenbeeld. Hoe jij het liefst de sterren van de hemel sekst, staat namelijk letterlijk in de sterren geschreven.

Waterman

Een Waterman is seksueel snel verveeld. Het is dus belangrijk je seksmaatje te vertellen wat je leuk vindt maar vóóral wat je leuk lijkt, zodat jullie dat samen kunnen uitproberen.

Vissen

Als Vis gebruik je seks om je issues, van een klotedag tot onzekerheid, uit te werken. Dit kan hartstikke handig zijn. Een tip: de volgende keer dat je vriend je trui heeft weten te verwassen, trek ‘m direct mee de slaapkamer in. Gegarandeerd vuurwerk.

Ram

In het dagelijks leven heeft de Ram een stoere pokerface uitstraling. Maar tussen de lakens laat je een ander gezicht zien. De liefde bedrijven moet voor jou op een zachte en lieve manier. Maar vergis je niet. Een Ram blijft een Ram. Als je zin hebt moet hier en nu gebeuren.

Stier

One night stands? Neh. De Stier is van de zintuigen en je houdt van relaxte, lome seks. Dus: kaarsjes, lekkere R&B of jazz en mooie lingerie doen het voor jou.

Tweelingen

Tweelingen zijn in voor alles. Er is weinig nodig om jou in de mood te krijgen, en je bent snel tevreden. Door je nieuwsgierige aard wil je alles onderzoeken, van Kama Sutra tot SM. Have fun!

Kreeft

De Kreeft is een super gepassioneerd tussen de lakens – maar alleen als je er zeker van bent dat je in een veilige omgeving bent. Van een potje tongworstelen ben je zeker niet wars. Dat een ander jou aanraakt is voor jou heel intiem en je zult dat alleen toelaten als je de ander vertrouwd.

Leeuw

Hoewel de Leeuw over het algemeen zichzelf op nummer één zet, vind je het tussen de lakens prima om (alleen) de ander te pleasen. Seks is voor een Leeuw het meest natuurlijke dat er is. En je vindt het dus logisch om te ‘consumeren’, als beide partijen daar zin in hebben. Hoe vaak dat ook is.

Maagd

Als er één woord jouw seks-stilo zou moeten omschrijven is dat: discretie. En dan bedoelen we niet zozeer dat je trouw bent. Want van een avontuurtje hier en daar houd je als Maagd wel. Je schept er alleen niet over op.

Weegschaal

Het is misschien geen verassing dat het feestbeest onder de sterrenbeelden niet vies is van een potje seks. En daar heb je geen bed voor nodig. Je werkt met wat je hebt.

Scorpioen

Een Schorpioen kan wat gereserveerd of verlegen overkomen. Maar je eenmaal bezig bent, dan ga je ook echt los. Een heads up voor jouw bedpartner: jouw seksdrive kan intens(!) zijn.

Boogschutter

Wat? Voorspel? Laat zitten joh. Daar heb je helemaal geen zin in. Je bent nogal direct in bed en soms een tikje overweldigend voor de ontvangende partij. Jij bent Queen vluggertjes.

Steenbok

Jij kijkt even praktisch naar seks als dat je naar het leven kijkt. Zolang het iemand is waar je echt om geeft en een toekomt mee zit, dan zit (je bedpartner) gebakken. Seks en liefde is voor jou hetzelfde. En als je dat gevonden hebt, dan doe je het graag. En nog eens, en nog eens..

Bron PureWow | Beeld Shutterstock