Tja, nu Videoland het voorlopig zonder reality-successen als Temptation Island en Ex on the Beach moet doen, heeft de streamingsdienst een behoorlijk gat op te vullen. Het bedrijf haalt daarom nu een ‘gouwe ouwe’ (en iets bravere) realityshow van stal. The Bachelorette, in de Verenigde Staten nog jaarlijks een giga succes, keert terug! En déze presentatrice, voormalig GTST-actrice en influencer gaat daarin op zoek naar de ware.

Modern sprookje

Gaby Blaaser is naar eigen zeggen al een tijdje toe aan een leuke relatie. “Alleen is het me in het dagelijks leven nog niet gelukt om ‘hem’ te vinden. Toen ik werd gevraagd voor deze show was ik gelijk enthousiast. Zeg eerlijk; wie krijgt zo’n kans? Het is een modern sprookje”, aldus de voormalig GTST-actrice.

Vrijgezelle mannen gezocht

Op een nog onbekende droomlocatie in het buitenland leert Gaby straks een groep vrijgezelle mannen kennen. Via de ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Mannen kunnen zich nu opgeven via de site van RTL. Eerder dit jaar werd Gaby nog gelinkt aan Temptation-verleider Jaimy en voormalig profvoetballer Wesley Sneijder, die momenteel in scheiding ligt van Yolanthe Cabau.

Een ‘andere’ Gaby

Spannend vindt Gaby het allemaal wel. ‘Het schild dat ik om me heen heb gebouwd, zal ik moeten laten vallen. Ik ga me kwetsbaar opstellen om de liefde een eerlijke kans te geven. Ik wil er in ieder geval vol voor gaan’, zegt ze. ‘Men gaat een andere Gaby te zien krijgen, dan dat ze bijvoorbeeld op mijn socialmediakanalen zien. Dat is slechts één kant van mij’.

Waarom een bekende vrijgezel?

De keuze voor de bekende Gaby als bachelorette is niet heel vreemd. Ook de Amerikanen kiezen geregeld voor een ‘bekende naam’, zoals een voormalig Miss USA en in The Bachelor enkele jaren geleden de half-Nederlandse coureur Arie Luyendyk Jr. De liefde wordt dikwijls écht gevonden in het programma. Zo zijn er al meerdere relaties, huwelijken en zelfs kinderen voortgekomen uit het populaire datingprogramma.

Singels de wereld over

The Bachelorette is sinds 2003 in elf landen te zien. Naast Amerika zijn er ook versies in Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Zweden en Zwitserland. In het verleden zijn er wel verschillende seizoenen gemaakt van The Bachelorin Nederland. Het laatste seizoen werd in 2017 uitgezonden op Net5.

Het eerste seizoen van The Bachelorette zal vanaf het voorjaar te zien zijn op Videoland.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gaby Blaaser (@gaby.blaaser) op 11 Dec 2019 om 10:31 (PST)

Bron: Flair | Beeld: Getty Images