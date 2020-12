Dit zegt het over je als je blijft verlangen naar je ex

Hoewel je heus diep van binnen wel weet dat je beter af bent zonder hem of haar, blijf je verlangen naar je ex. Even een rondje stalken op Instagram, stiekem contact willen zoeken: je krijgt je voormalig partner maar niet uit je hoofd. Dit zegt het over je als je diegene niet kunt vergeten.

Nou goed, nu is dat natuurlijk niet zo heel gek. Toch wijst nieuw onderzoek uit dat het meer over je zegt dan je denkt.

Verlangen ex

In de Amerikaanse studie werd niet alleen gevraagd hoe graag de proefpersonen van rond de dertig terug wilden komen bij hun ex, maar werd ook gekeken naar hechtingsproblematiek. Hoe ze dat deden? Nou, door de kandidaten aan te laten geven of ze het eens of oneens waren met bepaalde stellingen. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Ik heb veel zekerheid en liefde van mijn partner nodig.’

Zelfbeeld

Daarnaast werd het zelfbeeld van de deelnemers nog onderzocht. Hebben ze een duidelijk idee van wie ze zijn of juist niet? Misschien een open deur, maar bindingsangst en het verlangen om weer contact te zoeken met je ex staan wel degelijk in verband. Daarnaast was de eigenwaarde bij deze personen ook een stuk lager.

Zelfverwarring

Maar hoe zit het nu precies? Dr. Gary W. Lewandowski Jr. verklaart aan Psychogloy Today dat bindingsangst vaak samen valt met een laag zelfbeeld. Als je niet goed weet wie je nu eigenlijk zelf bent, kun je zomaar een oude relatie nieuw leven in willen blazen. ‘Deze bevindingen tonen een interessante dynamiek die kan optreden na een breuk. Het verbreken van een relatie kan voor zelfverwarring zorgen, vooral bij mensen met grote hechtingsproblematiek.’

Niet gek

Helemaal niet vreemd dus dat je nog contact wil zoeken met je voormalige lief. Volgens Dr. Lewandowski is het een hele natuurlijke reactie: ‘Dat wil zeggen dat als je denkt dat jouw partner je hielp om je meer ‘jij’ te voelen, je die persoon graag terug wilt om je dus weer jezelf te voelen.’ Heel cliché, maar ze zeggen niet voor niks dat je pas van een ander kunt houden als je van jezelf houdt.

