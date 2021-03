In welke provincie je woont zegt veel over je persoonlijkheid. Woon je in Friesland, dan is de kans groot dat je goed gaat op rust, natuur en uitgestrekte weilanden. En woon je in Noord-Holland te Amsterdam? Dan kun je er de donder op zeggen dat je goed gedijt op het bruisende stadsleven. Maar wist je dat jouw leefomgeving ook veel zegt over je seksleven?

Om uit te zoeken hoe het gemiddelde seksleven er van de Nederlander uit ziet per provincie, deed E-supplies onderzoek. Het doel van het onderzoek was om de verschillen in seksgedrag per provincie in Nederland te ontdekken. Wie heeft het meeste seks? Wie maakt er het meest gebruik van seksspeeltjes? En wat vinden Nederlanders van hun bedprestaties?

Seksspeeltjes

De verschillen zijn groot, blijkt uit de grappige en openbarende onderzoeksresultaten. Zo blijkt dat Drentenaren niet vies zijn van een seksspeeltje hier en daar, terwijl Groningers daar helemaal niks van moeten weten. Ook in de provincies Limburg, Zuid-Holland en Gelderland worden veel seksspeeltjes in bed gebruikt.

Meer seksfeitjes

Maar er kwamen meer bijzondere resultaten boven tafel over het seksleven van de gemiddelde Nederlander. Zo blijkt namelijk dat er 6x zoveel one night stands in Flevoland dan in Drenthe gedaan worden. De meeste seks? Dat hebben ze in Overijssel. En de minste seks? Dat hebben ze in Noord-Brabant en Gelderland: daar doen ze het gemiddeld mínder dan eens per maand.

En de Friezen blijken een kuis volkje te zijn, want daar zou geen enkele participant van dit onderzoek aangegeven hebben een geslachtsziekte te hebben gehad.

Bron: Sextoyland | Getty