Dit zijn de 3 eerste tekenen die erop wijzen dat je date niet The One is

Natuurlijk, iedereen verdient een eerlijke kans. Maar het is nog meer zonde om je tijd (en die van een ander) te verspillen terwijl je stiekem vanaf date één deep down al wist dat dit ‘m niet ging worden. Om te voorkomen dat je je date iets te rooskleurig afschildert omdat je het zó graag wil, kun je letten op de volgende signalen.

1. De eerste dates lopen niet soepel

Onthoud dat tijdens die eerste dates iedereen z’n beste beentje voor zet. Dat is normaal gedrag bij ieder nieuw persoon die je ontmoet: je date, maar ook je toekomstige baas of nieuwe buurvrouw. Dat is de ‘vormende’ fase. Iedereen is net iets vrolijker, aardiger, beleefder en positiever dan normaal. Dat is al helemaal het geval als je in de buurt bent van iemand voor wie je gevoelens hebt. Dan stel je alles in werking om de leukste versie van jezelf te zijn.

Daarom kun je ook al snel peilen of je date dezelfde chemie voelt. Stellen die elkaar leuk vinden lachen meer, zitten dicht bij elkaar en willen elkaar graag aanraken. Ze maken veel oogcontact en zelfs hun stemmen klinken hoger. Dat kan wel maanden aanhouden. Ténzij je date ‘m niet helemaal voelt.

Als die eerste dates dus oké maar niet geweldig waren, is de kans groot dat het de ander niet zoveel kan schelen of ‘ie een goede indruk achterlaat of niet. En iemand die jou wil imponeren, zal áltijd proberen een leuke indruk achter te laten. Zeker in het begin.

2. Hij/zij begrijpt je niet

Chemie is belangrijk, maar overeenkomsten zorgen ervoor dat de relatie stand houdt. Als je elkaar om de haverklap verkeerd begrijpt, wordt dat nog een uitdaging. Als je humor belangrijk vindt (en dat vind je vast), dan is het niet leuk als iemand nooit om je grappen lacht of als de ander een grap altijd moet uitleggen.

Natuurlijk hoef je geen kloon van elkaar te zijn, maar het is wel belangrijk dat jullie overeenkomen op de vlakken die belangrijk voor je zijn. Als je die mismatch al snel spot, ga er dan niet vanuit dat dat later wel verandert. Wanneer het op waarden en persoonlijkheid aankomt, is het echt what you see is what you get.

3. Jij bent heet, de ander is lauw

Er is niks mis met snel verliefd worden. Het risico is alleen dat je verblindt door liefde niet meer ziet dat de ander misschien niet zo geïnvesteerd is als jij bent. Dat hij tegen je zegt dat ‘ie je leuk vindt omdat je zo op zijn ex lijkt bijvoorbeeld, is dan opeens helemaal geen alarmsignaal maar een compliment. Zo kun je een jaar onderweg zijn en niet door hebben dat jij altijd degene bent die als eerste appt of voorstelt om af te spreken. Maar zodra er iets anders voorbij komt, is die persoon weg en bleek je niet meer dan tijdelijk gezelschap terwijl jij een toekomst samen voor je zag.

Een goede richtlijn is dat de eerste maanden van het daten leuk en makkelijk moeten zijn. Als het vanaf het begin al moeizaam voelt, gaat het niet de goede kant op. Niemand wil alleen zijn, maar ook niemand wil vastzitten in de verkeerde relatie. De juiste persoon is geïnteresseerd in jou, doet moeite, deelt jouw waarden en geniet van je gezelschap. Die is het waard om op te wachten.

Bron: Mama Mia | Beeld: Getty