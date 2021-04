Dít zijn de leukste seksspeeltjes op afstand (you’re welcome)

Deze op afstand bestuurbare seksspeeltjes zijn dé oplossing voor quarantaine. Of voor latten of gewoon zomaar, omdat het lekker is (Ha!). Verbind ze met het wifi-netwerk en de app en er gaat een wereld voor jou en je partner open. No thanks!

Lees ook: Lessen tussen de lakens: Heb jij al sekshandschoenen in je nachtkastje?

Satisfyer cury 2+

De Satisfyer cury 2+ is leuk, lekker én prettig voor de portemonnee. De handzame vibrator mét luchtdruktechniek heeft maar liefst 3 vibratiestanden en 10 pulserende standen. Ook goed voor de creatievelingen onder ons. Je kan namelijk helemaal zelf vibraties ontwerpen. Last but not least: hij is bestuurbaar met een app. Je liefje kan de app dus installeren en jou trillend (en zuigend) tot een hoogtepunt laten komen vanaf de andere kant van de wereld (bij wijze van spreken dan). Je scoort hem nu- in het lichtroze, voor 30 euri. O,ja er zit ook nog eens glijmiddel en toycleaner bij. Bonus! Rennen (uh klikken) naar de winkel dus.

We-vibe Chorus

Een ander leuk speeltje is de We-Vibe Chorus. Het U-vormige model lijkt een klein beetje op een reuze kikkervis, met een kop (dikke gedeelte) en een staart (dunne gedeelte). Je kan hem samen gebruiken – tijdens de daad- als inwendige G-spot vibrator (voor haar) en stimulator (voor hem). Dubbel genot voor de vrouw: het grote uiteinde trilt tegen de penis én de clitoris. Stapje verder? Gebruik hem dan als anaal speeltje. En ja, ook deze kan je op afstand gebruiken met een app. Je moet wel even flink in de buidel tasten, het speeltje kost namelijk 199 euro.

Vlinder vibrator

Voor de dierenvrienden onder ons: de vlinder vibrator. In de vorm van een, jawel: een vlinder! Het lijfje (plug) breng je in in de vagina en de vleugeltjes rusten op de vagina. Het hoofdje trilt vervolgens tegen de clitoris. Ook deze fijne roze vriendin is te besturen met een app. Wie zei dat alleen Red Bull vleugels geeft? Je koopt haar voor een mooi prijsje van 50 euro.

Vergeet trouwens niet om je sekstoys na gebruik schoon te maken. Dat moet je namelijk áltijd doen, lees maar hier!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron en beeld: Bol.com, Satisfyer, Sextoyland,