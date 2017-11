Dit zijn de redenen waarom mensen vreemdgaan volgens een relatietherapeut

Of je nu zelf degene bent die met een ander het bed induikt of dat je partner een slippertje maakt: maar liefst een op de vijf volwassenen heeft te maken met overspel. Relatietherapeute Dee Holmes legt uit hoe het komt dat er zoveel mensen vreemdgaan.

Wraak nemen

Volgens Holmes zijn er meerdere redenen voor mensen om een slippertje te maken. ‘Voor sommige mensen is overspel een soort van wraak. Het kan zijn dat hun partner vaak in het buitenland zit voor het werk, of gewoon erg veel werkt, waardoor ze het gevoel hebben dat ze te weinig aandacht krijgen. Vreemdgaan is dan een manier om zelf de teugels weer in handen te nemen. Eigenlijk is deze vorm van overspel een schreeuw om aandacht en een duidelijk signaal dat de communicatie tussen beide partners verstoord is,’ vertelt de relatiedeskundige in The Independent.

Let’s talk about sex

Ook kunnen problemen in de slaapkamer ervoor zorgen dat iemand zijn of haar behoeftes ergens anders gaat zoeken. ‘Wanneer je als koppel nog zelden met elkaar vrijt, of wanneer er andere problemen spelen in de slaapkamer, is het niet zo heel verwonderlijk dat een van de partners die seksuele bevrediging na verloop van tijd elders gaat zoeken. Dit is een veelvoorkomende oorzaak van overspel, al gaat het meestal wel hand in hand met andere factoren, zoals een gevoel van verwaarlozing,’ vertelt Holmes.

Spanning en sensatie

‘Voor sommigen is vreemdgaan een manier om hun leven weer wat spannender te maken, bijvoorbeeld omdat de sleur in de relatie is gekropen,’ legt de therapeute uit. ‘Overspel brengt weer wat spanning en passie in hun leven, ongeacht wie ze daarmee kunnen kwetsen. Bovendien bestaan er nu eenmaal mensen voor wie relaties gewoon een spelletje zijn. Zij zien ontrouw gewoon als een leuke opportuniteit. Ook mensen die vreemdgaan uit verveling of nieuwsgierigheid vallen in deze categorie.’

Voel je jong

Wanneer een van de partners zich onzeker voelt – over wat dan ook – kan dat er ook voor zorgen dat diegene met een ander het bed induikt. ‘Dat kan variëren van een slecht zelfbeeld tot onzekerheid over carrière of zelfs leeftijd. Het is niet ongebruikelijk dat het verlangen om ‘weer jong te zijn’ leidt tot overspel. Een affaire met iemand die jonger is, zorgt ervoor dat je je zelf weer jong en jeugdig voelt.’

Ook al ligt het overspel niet aan een van deze bovenstaande redenen, sommige mensen vinden altijd een reden om vreemd te gaan, zegt Holmes. ‘Helaas kunnen sommige mensen nu eenmaal niet omgaan met monogamie, en zullen ze altijd een manier vinden om vreemd te gaan. Dat kan aan een heleboel zaken liggen. Bijvoorbeeld bindingsangst, maar ook seksverslavingen of problemen met intimiteit. Kortom: het concept van één partner voor de rest van je leven gaat er bij hen nu eenmaal niet in.’

Holmes heeft hierbij overigens gekeken naar mannen én vrouwen, omdat ze overtuigd is dat overspel niet iets is dat vooral bij mannen of vrouwen voorkomt. ‘Iedereen kan vreemdgaan. Wel is het zo dat mannen meestal met collega’s het bed induiken, terwijl vrouwen eerder binnen hun vriendenkring blijven.’

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron HLN | Beeld Sanoma Beeldbank