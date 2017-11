Dít zijn de twintig vrijgezellen die strijden om het hart van The Bachelor

Na vijf jaar van afwezigheid, kunnen we vanaf dinsdag weer genieten van The Bachelor. In het programma strijden twintig vrouwen om het hart van een begeerlijke vrijgezel: Robbert in dit geval. Dít zijn de single ladies die proberen om de 32-jarige knapperd voor zich te winnen.

Anita De brunette is 24 jaar en eigenaresse van haar eigen modellenbureau. Een gentleman hoeft Robbert wat haar betreft niet te zijn: ‘Het voelt zo nep als iemand de deur voor je open doet. Ik heb zelf handen en benen. Doe gewoon lekker normaal!’

Kim Bezig bijtje Kim is 28 jaar en werkt als juriste. Ze is alweer vier jaar vrijgezel en hoewel ze haar vrijheid heel belangrijk vindt, is ze ook op zoek naar huisje, boompje, beestje.

Astrid De 26-jarige Astrid is diëtiste en horecamedewerker. Naast haar poes Gaia is Feyenoord haar grote liefde – maar verwachten dat Robbert die passie met haar deelt, doet ze niet.

Iris De 30-jarige medewerker relatiebeheer heeft twee kinderen. Haar ideale man moet gek zijn op eten, intelligent en ambitieus zijn, en natuurlijk goed bij haar gezin passen.

Daniëlle Daniëlle (26) doet naast haar werk als online voedingsconsulente ook modellen- en acteerwerk. Het is voor haar een uitdaging om moeite te doen voor een man, want naar eigen zeggen wordt zij meestal versierd.

Lieke De 30-jarige accountmanager vind het tijd om te settelen. Haar vent moet pit hebben, intelligent en ambitieus zijn maar qua uiterlijk heeft ze niet veel eisen: als ie maar interessant is.

Emily De 30-jarige Emily is momenteel op zoek naar een nieuwe uitdaging in de pr én dus naar een nieuwe man. Die moet overigens wel een goede stijl hebben. ‘Van die mannen met sokken in slippers, daar praat ik niet eens mee!’

Fleur De 30-jarige marketingmanager is dol op dieren. Het is dus wel de bedoeling dat Robbert haar drie paarden, hond, katten en chinchilla’s óók leuk vindt. ‘Als de Bachelor geen respect heeft voor mijn grote passie en interesse in dieren dan is het een no-go.’

Ilona Ze doet social sales bij een groot postorderbedrijf, is sportinstructrice, rondt momenteel haar opleiding af én daarnaast probeert de 26-jarige Ilona de vrijgezelle Robbert te versieren.

Leonique De 30-jarige stewardess is een flapuit en neemt zichzelf niet al te serieus. Leonique komt door haar werk niet vaak in de gelegenheid om single mannen te ontmoeten, heeft internetdating nog niet geprobeerd en heeft tijdens het uitgaan veel concurrentie van haar eigen knappe vriendinnen, zegt ze.

Naddja Ze heeft haar eigen beautysalon én een sportschool, die ze samen met haar moeder runt. Naddja (28) is als ondernemer succesvol, maar heeft moeite om een man te vinden die blijft plakken.

Mieke Naast eigenaar van een fotografiebedrijf is Mieke (26) moeder van Serginio. Met de vader van haar zoontje had Mieke vier jaar een knipperlichtrelatie. Robbert kan haar voor zich winnen door haar als een dame te behandelen.

Lilian Sinds drie maanden is de 31-jarige administratief medewerker weer vrijgezel en nu is ze hard op zoek naar de ware liefde. Volgens Lilian omschrijven haar vrienden haar als oprecht, rustig en vriendelijk, die wel houdt van een dansfeestje.

Tamara De 30-jarige Tamara werkt als freelance marketeer en is sinds drie jaar vrijgezel. Wat betreft mannen is ze kritisch. Hij moet serieus zijn – de meeste vindt ze te kinderachtig voor een serieuze relatie – en hij moet er goed uitzien, al is het alleen maar voor social media. ‘Ik heb een verzorgde man nodig, al is het alleen al voor m’n Instagramfoto’s.’

Lisa Lisa is 24 jaar en schoonheidsspecialiste. Haar uiterlijk is belangrijk voor haar, ook omdat het met haar vakgebied te maken heeft. Voorlopig is het maatje waar ze naar op zoek is nog ver te zoeken. ‘Mijn prins zit op een schildpad in plaats van op een wit paard.’

Melanie De 25-jarige Melanie is een drukbezette vrouw: ze werkt vijf dagen in de week bij een pizzeria, begint volgend jaar aan haar studie criminologie aan de universiteit en is bezig met het opzetten van een eigen hostessenbedrijf. Haar man moet avontuurlijk en open minded zijn aangezien zij zelf biseksueel is.

Stefanie Door haar ex-vriend rolde ze in het kapperswereldje en nu is ze zelfstandig ondernemer in haarverlenging. Met haar nieuwe liefde wil Stefanie (32) haar passie voor ondernemen en reizen kunnen delen.

Tahnee De paardentrainster en thanatopracteur vindt haar uiterlijk belangrijk, maar vindt het kortzichtig als mensen haar een Barbie noemen. Tahnee (29) wil een man die sterk in zijn schoenen staat. ‘Ik denk dat ik wel heel overheersend kan zijn in een relatie. Vooral als de man een lulletje rozenwater is, dan wals ik daar wel overheen.’

Naomi Naomi is 28 jaar en heeft haar eigen schoonheidssalon. Omdat ze graag financiële zekerheid heeft, werkt ze doordeweeks ook als kok. Haar partner moet geen zachtgekookt eitje zijn. ‘Ik hou wel van lieve mannen, maar niet té lief. Maar ‘goh, van een rozenblaadje op bed worden we toch allemaal blij!’

Bron en beeld Net5