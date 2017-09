Als je dochter je nieuwe vriend niet accepteert: ‘Ze verwacht dat ik mijn relatie verbreek’

Dat Mieke een nieuwe vriend heeft, kan haar vijftienjarige dochter maar moeilijk verkroppen. Ze is bij haar vader gaan wonen en negeert haar moeder als ze haar tegenkomt. Mieke is ten einde raad. Mediator Michiel Hordijk kijkt mee naar het probleem.

Mieke: ‘Als we op de markt lopen dan duikt ze weg en als we voorbij fietsen draait ze haar hoofd om. Ik weet niet meer hoe ik het contact kan oppakken met mijn dochter. De scheiding van mijn ex-partner en mij is al een tijd geleden inmiddels. Mijn ex en ik gaan redelijk goed met elkaar om, er is verder geen ruzie. Onlangs heb ik mijn dochter verteld dat ik een nieuwe vriend heb, maar dat is in het verkeerde keelgat geschoten. Sindsdien praat ze niet meer tegen mij en als wij haar tegenkomen op het winkelcentrum bijvoorbeeld, dan loopt zij ons straal voorbij. In feite woont ze bij mij, maar ze heeft haar spullen gepakt en is naar haar vader gevlucht sinds zij weet van mijn nieuwe vriend. Daar is zij nu al langer dan een maand en in de tussentijd is zij niet meer thuis geweest.

Ze vloog mijn vriend bijna aan

Mijn dochter was drie jaar toen mijn ex en ik uit elkaar gingen. Nog heel jong dus, daarom dacht ik wel dat zij het nu op haar vijftiende wel redelijk verwerkt zou hebben. Pijn zal het ongetwijfeld altijd doen als je niet meer opgroeit met beide ouders in één gezin, maar ik had gehoopt dat ze het toch wel een plekje had gegeven.

Ik heb nog geprobeerd om een gesprek aan te gaan met z’n drieën; mijn vriend, mijn dochter en ik. Dat had ik beter niet kunnen doen, ze vloog mijn vriend bijna aan! Terwijl ik niet het idee had dat hij geen begrip kon opbrengen voor de situatie of haar aanviel in woorden. Het is mij gewoon niet helder wat er precies aan de hand is. Het enige wat ze kan zeggen is: ‘sinds je hem hebt ben ik niet meer belangrijk!!’ Dat is natuurlijk helemaal niet het geval, maar ik kan haar niet duidelijk maken hoeveel ik van haar hou en dat ik haar vreselijk mis. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we nu verder moeten. Zij verwacht van mij dat ik de relatie verbreek, dat is volgens haar de enige oplossing die zou kunnen werken. Dat vind ik eigenlijk te ver gaan.’

Mediator: ‘Je dochter was dus nog heel jong toen jullie gingen scheiden. Het zal je veel verdriet doen dat je er niet kan zijn op de manier dat je er graag voor haar zou willen zijn als moeder. In ieder geval heeft zij een leeftijd waarop je met haar kunt communiceren. Aan de andere kant misschien ook nog een leeftijd waarop ze lastig benaderbaar is. Er komt veel aan op je eigen houding in de communicatie.

Hoe verwacht je dat je dochter in deze situatie staat? Welke gevoelens zij bij deze situatie heeft als je het haar zou vragen, zonder dat je partner erbij zou zijn? Zal zij jou ook missen? Zal zij misschien ook verdriet hebben over het gemis van het contact met haar moeder? In onze praktijk komen we dit soort kwesties vaker tegen, vooral ook met kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen.

Reken maar dat zij jou ook mist. Zij is in een situatie terechtgekomen die het contact met jou belemmert. Uitgaande van het gegeven dat zij jou mist, maar iets tegendraads reageert op het moment, omdat zij met haar (puber)houding geen raad weet, welke dingen zijn er dan te bedenken om je dochter aan te bieden, zonder dat je daar direct iets bij ervaart? Maar wat wel meehelpt aan je zichtbaarheid en gevoelswaarde, waardoor je dochter weet dat je er voor haar bent. Bijvoorbeeld twee kaartjes voor de film, zodat ze samen met een vriendin een avondje uit kan. Zie dit als eerste stap en bouw langzaamaan het contact weer op.

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld Shutterstock