Co-ouderschapsproblemen: ‘Mijn dochter wil minder vaak naar haar vader toe’

Ramon en Thea zijn gescheiden en hebben samen een dochter. Ramon heeft inmiddels een nieuwe vriendin. Thea wil de omgangsregeling opnieuw bekijken, omdat haar dochter zich al enige tijd anders gedraagt dan anders en zich afzet tegen haar vader. Hier heeft zij dan ook haar redenen voor.

Thea: ‘Ramon was vaak op uitzending, daardoor groeiden we uit elkaar. De kinderen wisten niet beter dan dat Ramon er doordeweeks niet was. Wij hadden een relatie waarin ik voor de kinderen zorgde en Ramon er soms ook was. Tijdens de scheiding viel het mij wel op dat onze dochter heel afstandelijk werd naar haar vader. Volgens de advocaat was dat logisch gedrag. Ik heb daar op dat moment niets achter gezocht en er ook geen aandacht aan besteed. Had ik dat maar wel gedaan…

Ik heb Ramon heel erg gesteund in het samenstellen van de omgangsregeling. Hij was meer thuis in die tijd en hij wilde heel graag co-ouderschap. Natuurlijk heb ik daarmee ingestemd, omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen opgroeien met hun vader én moeder. Zij kunnen er niets aan doen dat wij het samen niet hebben gered.

Na de scheiding wilde mijn dochter steeds minder vaak naar haar vader toe. Ook toen heb ik daar weer niets achter gezocht. Hij had een nieuwe vriendin, dus koppelde ik haar gedrag daar aan. Toen het op school ook achteruit ging, heb ik verder aangedrongen om te begrijpen wat er met haar speelde. Uiteindelijk kwam het eruit. Op een zaterdag was Ramon alleen thuis. Mijn dochter ging onverwachts eerder van sporten naar huis en liep direct naar boven. Daar zag zij door een kier van de deur haar vader met een ander in bed liggen. Ze is gelijk weggegaan en heeft dit nooit aan ons durven vertellen. Ik ben heel blij dat ze dat nu wel heeft gedaan.

Dit moet ik bespreken met Ramon, maar ik ben bang dat hij alles zal ontkennen. Het zal mijn dochter schaden als zij zich niet geloofd voelt. Omdat mijn dochter niet met veel plezier naar haar vader toe gaat, wil ik eigenlijk nieuwe afspraken maken over de omgangsregeling, maar kan dat ook? Hoe kan ik dit oppakken met Ramon?’

Ramon heeft niet gereageerd.

De mediator: ‘Beste Thea, wat goed van je dat je bent door blijven vragen aan je dochter. Gelukkig heeft zij zich uiteindelijk veilig genoeg gevoeld om te vertellen wat zij heeft meegemaakt. Uit je verhaal maak ik op dat jullie beiden op dit moment een belangrijk aandeel in de zorg hebben. Wellicht is die verdeling nu anders voor jullie dochter. Hebben jullie in de ouderschapsregeling opgenomen dat je op bepaalde momenten samen om de tafel gaat om over de kinderen te praten zonder dat zij erbij zijn?

Je zou die afspraak kunnen inplannen om te bespreken hoe het met jullie dochter gaat. Ramon heeft waarschijnlijk niet geweten dat jullie dochter hem heeft betrapt. Het is goed om daarmee rekening te houden. Door dit met hem te delen in een gesprek geef je hem ook de gelegenheid om te reageren. Jullie kunnen vervolgens samen afspreken hoe jullie hierover met jullie dochter in gesprek willen gaan. Ik weet niet hoe oud zij is. Haar leeftijd bepaalt wel hoe je hierover het beste kunt praten. Ongeacht haar leeftijd is het sowieso van belang haar duidelijkheid te geven en haar vooral serieus te nemen. Niet afzwakken of met een verdediging aankomen, dat zou alleen jezelf maar helpen, haar niet. Als het goed is en jullie zijn in staat om dit samen te bespreken en vervolgens ook met jullie dochter, dan is er een grote kans dat het co-ouderschap een nieuw vervolg gaat krijgen. Jullie dochter verdient veel aandacht. Ze heeft geprobeerd dit zelf te dragen, maar is gelukkig zover gekomen dat ze het durfde te delen in de veiligheid bij haar moeder.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Lees ook:

Scheiden vanwege religie: ‘Hij werd steeds radicaler in zijn uitspraken’

Een kind en uit elkaar: ‘Ze zet onze zoon niet op de eerste plaats’

Petra: ‘Mijn ex-man zadelt mij op met de schuld van zijn ex’

Een break-up bij de buren: ‘Iedere avond na acht uur begint het geruzie’

Alexandra: ‘Hoe hou ik mijn broer op afstand?’

Karin: ‘Mijn ex wil niet betalen voor de sport van onze zoon’

Marije verlaat haar man voor een vrouw: ‘Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren’

Partneralimentatie betalen voor je ex: ‘ik betaal niet voor zijn vakantie!’

Afgewezen door je kind: ‘De jongens hebben het bij mij niet naar hun zin’

Beeld Shutterstock