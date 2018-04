Marcella: ‘Mijn dochter wil niet meer bij mijn ex wonen’

Marcella en Michael zijn vijf jaar geleden gescheiden. Het co-ouderschap liep goed tot Michael een nieuwe partner kreeg. Oudste dochter Marijke heeft veel moeite met deze vrouw. Na een paar heftige ruzies wil ze haar vader niet meer zien. Ze woont nu permanent bij haar moeder. Marcella vindt dat prima, maar dan moet Michael wel extra alimentatie betalen.

Marcella: ‘Onze kinderen wonen in principe drie dagen per week bij Michael en vier bij mij. Omdat ik met mijn parttime baan niet genoeg verdien, betaalt Michael alimentatie. Dat hebben we allemaal in goed overleg geregeld en tot voor kort liep het prima.

Toen Michael een nieuwe vriendin kreeg, kwam mijn oudste dochter op de dagen dat ze bij haar vader woonde regelmatig totaal overstuur bij mij thuis. In het begin stuurde ik haar terug omdat Michael en ik hebben afgesproken dat we de kinderen leren om problemen op te lossen waar ze ontstaan. Dus conflicten met hun vader of zijn partner bespreken ze daar. Maar op een gegeven moment kon ik dat niet meer over mijn hart verkrijgen. Ze ging er echt aan onderdoor en heb ik gezegd dat ze niet naar haar vader hoeft als ze dat niet wil. Dat doet ze sindsdien ook niet meer. Op dit moment hebben ze volgens mij helemaal geen contact.

Ik heb Michael gebeld om de situatie te bespreken en toen verweet hij me dat ik zijn dochter bij hem weghield. Maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Ik vind alleen dat Marijke een stabiele thuissituatie verdient, ze zit ten slotte ook nog met school. En misschien is het wel goed als ze even wat afstand neemt. Nu ze fulltime bij mij woont, kom ik alleen financieel niet meer uit. Ik wil Michael eigenlijk vragen of hij iets extra’s kan bijdragen, maar hoe moet ik dat aanpakken? En als ik dat zou vragen, wat is dan een redelijk bedrag?’

Michael: ‘Marcella denkt dat zij de enige is die goed voor onze kinderen zorgt. Als de kinderen weer bij haar zijn, moeten ze altijd precies vertellen hoe het bij mij is geweest en volgens mij zegt ze ook negatieve dingen over mij. Dat vind ik niet leuk, maar ik heb me erbij neergelegd.

Sinds kort heb ik een vriendin. Het is de eerste vrouw in mijn leven sinds Marcella, en ik ben erg gelukkig met haar. Ik let goed op dat ik genoeg aandacht besteed aan de kinderen en Marion en ik proberen ze overal bij te betrekken. Met de jongste twee gaat dat prima, die dragen Marion op handen, maar Marijke, de oudste, heeft er meer moeite mee. Zij en Marion schelen niet zo veel in leeftijd en het lijkt wel of ze een soort concurrentiestrijd voeren. Ik probeer ze allebei te steunen, alhoewel ik denk dat ze het vooral met elkaar moeten uitvechten.

Ik wist wel dat Marijke hier met Marcella over praatte en hoewel dat tegen de afspraak is, heb ik het zo gelaten. Maar sinds twee maanden weigert Marijke elk contact met mij en Marion. Het schijnt dat Marcella tegen Marijke heeft gezegd dat ze ons niet hoeft te zien als ze dat niet wil en dat ze dus fulltime bij haar mag wonen. Ik vind dat Marcella dat niet had mogen zeggen. Ze had op z’n minst eerst met mij moeten overleggen. Marion, de kinderen en ik zaten in een proces en dat is nu onderbroken. Ik ben bang dat ik mijn dochter nooit meer zal zien en dat vind ik heel erg.’

De Mediator: ‘De beschrijving van Michael over de situatie komt veel voor. De ervaring die Marcella daarbij heeft ook. Lastig voor jullie dochter om hier een weg in te vinden. Het enige dat helderheid kan verschaffen is met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding. Waarom komt deze situatie zo vaak voor? Omdat het alle ingrediënten in zich heeft voor aannames. En het is goed om die aannames om te zetten in de werkelijkheid. Dat zal jullie dochter(s) helpen. Jullie leiden uiteraard ieder een eigen leven waar de ander geen bemoeienis over heeft.

Maar het helpt jullie dochter als zij ervaart dat jullie elkaars situatie kennen. Op die manier kan zij zich veiliger gaan voelen bij haar vader en haar moeder zonder het gevoel dat zij aan één van jullie meer loyaal zou moeten zijn. Misschien kunnen jullie daarna met jullie dochter samen een hernieuwde regeling afspreken. Pas daarna zouden jullie kunnen kijken naar een aanpassing van de kostenverdeling. Uiteraard is dat altijd mogelijk om te voorkomen dat de kinderen niets tekort komen en het tussen jullie fair verdeeld blijft.

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



Beeld IStock