Geen catfishing maar dogfishing: ook deze tactiek neemt je in de maling

Catfishing kennen we allemaal wel. Maar waar in dat geval iemand niet is wie hij of zij zegt dat-ie is, voelen we ons in het geval van dogfishing misschien nog wel meer bedrogen.

Want geef toe, soms zie je ineens een schattige viervoeter voorbij komen (oké, en zijn of haar baasje, denk je) op een dating app en swipe je misschien een heel klein beetje alleen voor de hond. Herkenbaar? Weet dan dat je ook hier voor de gek gehouden kan worden.

Dogfishing

Wij introduceren: dogfishing. Hierbij gebruikt de persoon de hond van iemand anders om zo meer matches te krijgen. Waarom? Nou, misschien mede omdat uit de studie ‘the Roles of Pet Dogs and Cats in Human Courtship and Dating’ blijkt dat het inderdaad werkt. Zo’n 35 procent van de vrouwen en een kwart van de mannen voelen zich meer aangetrokken tot hun mogelijke prins(es) charming als hij of zij een huisdier heeft. Komt het beestje uit het asiel? Dan stijgt dat cijfer zelfs naar 64 procent.

‘Sexy huisdier’

Vooral mannen lijken deze tactiek toe te passen: wel 22 procent gaf toe ooit een dier te hebben ingezet om iemand te verleiden, terwijl dat bij vrouwen slechts 6 procent van de ondervraagden was. Maar al die foto’s met een vis, die werken niet. Nee, het meest ‘sexy’ huisdier (is dat een ding?) is volgens 500 van de 600 vrouwen die meewerkten toch echt een hond. Oké, een kat kan ook. Dit pluizige beestje behaalde een tweede plek.

Misleidend

Nieuw is dus nu om een kiekje te posten met een viervoeter die helemaal niet van jou is. Puur en alleen om dan maar zo veel mogelijk matches te hebben. Bij dogfishing doe je je dus niet echt voor als iemand anders, maar het kan net zo misleidend zijn. Misschien toch de volgende keer maar vragen of Bello mee mag op date? Gewoon, om te aaien, euh, kijken of het echt is natuurlijk.

Bron: HLN | Beeld: iStock