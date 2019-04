Woef woef: doggystyle nog altijd populairste seksstandje

Blader door de Kamasutra en je zult zien: het aantal mogelijkheden voor het uitvoeren van de seksuele handelingen is ontelbaar. Van de lotus tot de schommel en de schaar, er is voor ieder wat wils. Maar wat zijn nou de populairste seksstandjes?

Lees ook:

Lisanne: ‘Ik begrijp nu waarom hij het liefst alleen nog maar doggystyle wil’

Doggystyle

LELO, een internationaal merk van intieme lifestyleproducten, vroeg 5.000 mensen naar hun favoriete seksstandjes. En wat blijkt? 31.9 procent vindt de doggystyle de meest effectieve positie voor het bereiken van een orgasme. Je weet wel, het standje waarbij een man de vrouw van achteren neemt.

Cowgirl

Wat er op nummer twee staat? Het klassieke missionaris standje (man bovenop vrouw), gekozen door 26,9 procent van de ondervraagden. En de nummer drie is veroverd door de cowgirl – waarbij de vrouw bovenop zit –, met 18,2 procent van de stemmen. Welke is jouw favoriet?

Over cowgirl gesproken, helaas wagen veel vrouwen zich er niet aan. Ze voelen zich bijvoorbeeld te onzeker over hun lichaam, zijn te lui om het werk te doen of weten niet welke bewegingen ze moeten maken. Deze tips gaan je helpen om het standje om de knie te krijgen. Voor je het weet, wil je niks anders meer!

Bron: LELO, beeld: Shutterstock