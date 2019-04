Dus toch: Donny en Amijé zijn uit elkaar

Nog niet zo lang geleden beweerde zowel Donny als Amijé dat er absolúút niks aan de hand was tussen de twee. De krullenbol was nu eenmaal op reis en daardoor werden ze niet meer samen gespot. Toch laat Roelvink vandaag weten dat er een einde is gekomen aan hun relatie.

Op Instagram schrijft de spierbundel een emotioneel bericht waarin hij laat weten dat hij en Amijé uit elkaar zijn. ‘Het is uit tussen mij en Amijé’, begint hij zijn verhaal. ‘Verder ga ik hier NIKS over zeggen aan wie of wat dan ook, want dat gaat verder niemand wat aan […] We hebben mooie jaren samen gehad, alleen gaan we nu ieder onze eigen weg.’

Geen ruzie

De twee zijn dan ook absoluut niet met ruzie uit elkaar gegaan, wil Donny benadrukken. ‘We zijn op een vredige manier uit elkaar gegaan. We gaan beiden verder met ons leven en gunnen elkaar het beste.’ Donny en Amijé deden vorig jaar mee aan Temptation Island VIPS. Roelvink viel daar als een blok voor Danique, waardoor het stel na het programma een tijdje uit elkaar was. Door zijn deelname aan Expeditie Robinson ontdekte Donny dat Amijé toch écht de ware voor hem was, maar de liefde blijkt nu voor eens en altijd verleden tijd.

