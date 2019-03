Door déze hete lustopwekkers kom je in de stemming

Een heet liefdesspel begint met een heet voorspel… op je bord. Met deze lustopwekkers kom je gegarandeerd in de stemming.

Appeltje-eitje

Een apple a day houdt niet alleen de dokter away. Volgens Italiaanse onderzoekers hebben vrouwen die elke dag een appel eten een beter seksleven dan vrouwen die dit niet doen. Dat komt doordat appels rijk zijn aan vitamine E, die zowel van mannen als van vrouwen betere minnaars maakt. De vitamine heeft niet voor niets de bijnaam ‘seksvitamine’. En scrambled, gekookt, gepocheerd of gebakken: je eitje bij je ontbijtje zit boordevol zink, dat een boost geeft aan je seksdrive. Eieren helpen ook bij het balanceren van hormoonlevels en het verminderen van stress. Win-win dus.

Een beetje pit

Met chilipepers kun je het in de slaapkamer behoorlijk upspicen. Capsaïcine, het stofje dat de peper z’n pit geeft, zorgt er namelijk voor dat je zenuwuiteinden worden gestimuleerd én verbetert de bloedcirculatie (lees: intensere orgasmes!). Bovendien maakt je lichaam door het eten van chilipepers het ‘gelukshormoon’ endorfine aan. Wij zeggen: hoe heter, hoe beter.

Red red wine

Drink je ’s avonds graag een rood wijntje? Dat is een heel goed idee, want rode wijn is een echte libido-booster én maakt de erogene zones extra gevoelig. Dus open die fles pinot noir en set the mood. Proost!

Sweet love

Wist je dat watermeloen een prima vervanger is voor het befaamde blauwe pilletje? Hoewel de vrucht voor 92% uit water bestaat, zit de overige 8% boordevol voedingsstoffen die je op weg helpen naar betere seks. Volgens onderzoekers heeft watermeloen een Viagra-achtig effect op het lichaam door de stof citrulline die erin zit; die ontspant bloedvaten en aderen, waardoor je sneller merkt dat hij eh… zin heeft.

The avocado show

Dit zou zomaar de populariteit van avocado’s kunnen verklaren, want de omega 3 in deze groene vriend zorgt er namelijk voor dat je goedgezind aan je avontuur tussen de lakens begint. Bovendien geeft het foliumzuur je lichaam meer energie. Zet je dus schrap voor een eindeloos lange vrijpartij na een avondje bij de Mexicaan.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 12-2019. Deze editie vanaf 20 maart in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: stocksy