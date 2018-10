Dream on: de wildste fantasieën

Seks op een spannende plek, een onenightstand met een vreemde of een avondje gedomineerd worden: in je wildste dromen kan alles. Herken je een van deze nachtelijke fantasieën?

Verandering van spijs…

De beste vriend van je vriend, je schoonvader of een oud-studiegenootje: misschien ben je – onbewust – nieuwsgierig naar hoe de persoon in kwestie tussen de lakens presteert. Of je nu in de trein zit en volop fantaseert terwijl je uitkijkt op de weilanden, of je gedachten laat afdwalen tijdens een sekssessie met je vriend: volgens experts is het fantaseren over een ander juist goed voor je relatie. Het houdt de boel spannend.

Open en bloot

Het blijft spannend: een vluggertje in het pashokje van de H&M of een snelle wip in een duinpan. Publiekelijk seksen is voor veel vrouwen een spannende fantasie. Elk moment betrapt kunnen worden en tóch vol passie van bil gaan. Je moet het durven.

Who’s the boss?

Lig jij in je stoutste dromen weleens vastgebonden op bed terwijl je partner de leiding neemt? Veel vrouwen vinden het een geil idee om te worden gedomineerd. Omgekeerd komt-ie trouwens ook veel voor. Jij bent dominant en vertelt hém wat er gaat gebeuren.

Eens en nooit weer

Een hete, onbekende man met wie je één keer de sterren van de hemel sekst. Geen gevoelens of verplichtingen, maar pure lust. Single of niet, deze fantasie is bij veel vrouwen favoriet. Of je nou iemand meetrekt in de wc van dat leuke restaurant (lekker publiekelijk) of op de loodgieter gaat zitten, een spontaan potje eenmalige seks doet ’t in onze gedachten meer dan goed.

En toen waren er drie

Sommigen moeten er niet aan dénken om hun vriend te delen met een ander, maar toch fantaseert menig vrouw weleens over een triootje. Nodig een celebrity of een vriend van je partner uit om jullie te vergezellen tussen de lakens of duik in gedachten het bed in met twee meiden. Alles is mogelijk in jouw dirty mind.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 41-2018. Deze editie ligt t/m 16 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.