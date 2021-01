Dit zijn momenteel de 3 meest voorkomende oorzaken van vreemdgaan

We weten allemaal dat vreemdgaan slecht is, toch komt het vaak voor. Je kent ongetwijfeld wel iemand in je omgeving die ooit bedrogen is in zijn of haar relatie. Of heb je zelf ook wel eens een slippertje gemaakt?

Er worden veel onderzoeken gedaan naar vreemdgaan. Hoeveel mensen gaan er vreemd? Wanneer gaan de meeste mensen vreemd? En de belangrijkste: WAAROM gaan mensen vreemd?

We beginnen met een belangrijke disclaimer: hoewel we het ‘oorzaken’ noemen, bedoelen we niet dat dit legitieme excuses zijn. Als vreemdganger ligt de fout als nog bij jezelf! Oke, nu kunnen we verder…

Slecht voorbeeld

De relatie van je ouders heeft veel invloed op hoe jij zelf in relaties staat. Wanneer je bent opgegroeid met ouders die niet trouw zijn aan elkaar, heb je een grotere kans om later zelf ook de fout in te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van de Texas Tech University. Bijna de helft van de ondervraagden met vreemdgaande ouders, is zelf ook wel eens vreemdgegaan. Bij kinderen met trouwe ouders is dat een kwart. Je ziet dus een duidelijk verschil, ook al zijn beide getallen best shocking.

Opzoek naar waardering

Mensen die het gevoel hebben dat ze niet genoeg waardering krijgen van hun partner, zijn gevoeliger voor aandacht van anderen. Vaak heeft dit weinig met seks te maken, maar meer met emotie. Wanneer jouw partner je nooit complimenten geeft, kan een complimentje van iemand anders extra speciaal gaan voelen. Emoties die ze missen in hun eigen relatie, voelen ze ineens ergens anders wel. Zeker wanneer de onzekerheid, ontevredenheid en allemaal andere teleurstellende emoties diep geworteld zitten, resulteert dit vaak in vreemdgaan. Wat in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden, door te blijven communiceren met elkaar binnen een relatie.

Opzoek naar spanning

Dit ontstaat vaak door de welbekende ‘sleur‘. Doordat ze bijvoorbeeld al maandenlang langs elkaar heen leven. Ze maken geen tijd voor elkaar vrij, hebben meer ruzie dan seks en alle dagen lijken inmiddels op elkaar. Voor de één klinkt dit als een rustige routine, terwijl het voor de ander juist verveling opwekt. Het is volkomen normaal om daar verandering in te willen, alleen is het slimmer om dat niet buiten de deur te zoeken.

Toch hoeft de situatie thuis niet altijd invloed te hebben. Iemand kan ook opzoek naar spanning zijn, omdat hij/zij dat constant nodig heeft. De liefde van (en voor) hun partner staat hier vaak helemaal los van. Soms lijkt het nou eenmaal in iemand zijn ‘aard’ te zitten…

