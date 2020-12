Drie nieuwjaarsresoluties die alle koppels zouden moeten maken

Wat een jaar was 2020. Grote kans dat je ineens 24/7 op de lip van je partner zat door het thuiswerken. Heeft je relatie het overleeft? Hulde en houden zo, natuurlijk. Deze nieuwjaarsresoluties zouden alle koppels eigenlijk moeten maken.

En daarbij delen we het onder in financiële, relationele en persoonlijke voornemens. Papier klaar? Aan de slag dan maar, want het is immers al bijna het einde van het jaar.

Nieuwjaarsresoluties koppels

It’s all about the money, zeggen ze weleens. Geld kan voor heel wat problemen zorgen binnen een relatie en dat willen we natuurlijk niet. Zo heb je minder ruzie hierover met je partner en ook nieuwjaarsresoluties kunnen hierin helpen. Een nieuw jaar kun je zien als een kersverse start, ook voor je financiën. Ga eens goed door alles heen en kijkt wat je belangrijkste (spaar)doel gaat worden in 2021. Dit kan simpelweg schulden afbetalen zijn of slimmer omgaan met geld tot een bepaald bedrag opzij zetten of juist het mogelijk gaan maken om een huis te kopen.

Werken aan je relatie

Het is helemaal niet gek als jullie relatie dit jaar heel wat te lijden heeft gehad. Hoewel jullie continu bij elkaar waren, was er misschien juist wel minder quality time voor elkaar. Het kan dat de lockdown voor meer afstand heeft gezorgd of jullie zijn er juist achtergekomen dat het ook met z’n tweetjes heel gezellig is. Het is belangrijk om goed te kijken wat op jouw relatie van toepassing is, om zo wat goede voornemens op te stellen. Misschien wil je beter luisteren, dankbaarder zijn voor elkaar, minder op je telefoon zitten tijdens het eten of moet er juist wat spanning worden teruggebracht in de slaapkamer. Ook altijd leuk: een hobby vinden om samen uit te voeren. Want wat dacht je van een gezellige dansles?

Persoonlijke doelen

Je bent misschien dan wel onderdeel van een koppel, je bent ook nog altijd je eigen persoon. Naast gezamenlijke doelen, is het daarom ook heel belangrijk om te kijken naar wat je zélf wilt volgend jaar. Juist door elkaar hierin te steunen, zul je niet alleen een hoop persoonlijke ontwikkeling doormaken, maar zal jullie relatie daar alleen maar sterker van worden. Ben de grootste cheerleader van je partner en wie wat je allemaal kunt bereiken. Denk goed na bij jezelf: wat wilde je eigenlijk altijd al anders doen, maar schoof je altijd voor je uit? Dit mag nu regelrecht op je lijstje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: PureWow | Beeld: Unsplash