Driehoeksverhouding? Rita Ora, Taika Waititi en Tessa Thomspon zoenen samen

Rita Ora en haar vriend, regisseur Taika Waititi, zijn op dit moment in Australië voor de opnames van ‘Thor: Love and thunder’. Down under vervelen ze zich bepaald niet. Op foto’s is te zien hoe Rita en Taika om en om met ‘Thor’-actrice Tessa Thompson zoenen.

De foto’s zijn gemaakt een dag na een all nighter in Taika’s huis. Op een paar foto’s is te zien hoe Rita en Taika zoenen. Op andere foto’s zien we hoe Tessa neus aan neus zit met Rita, terwijl ze haar benen op Rita’s schoot heeft gelegd. En dan is er nog een waarop Taika voorover buigt om Tessa te zoenen. Kortom: dit drietal had een gzellige ochtend.

Are Rita Ora and Taika Waititi in an open relationship with Tessa Thompson? pic.twitter.com/SmxqwXN2lm — CarineK ’s version. 💛 (@CarineK) May 23, 2021

Huidhonger

Rita en Taika zijn sinds april in het openbaar aan het daten nadat ze samen op de première van ‘RuPaul’s Drag Race Down Under’ verschenen. Tessa Thomspon vertelde onlangs dat ze zich aangetrokken voelt tot mannen en vrouwen. Rita heeft ook nooit een mysterie gemaakt van het feit dat ze ook relaties heeft gehad met vrouwen. Na een jaar huidhonger lijden, is het dan ook niet gek dat dit olijke drietal het er eens goed van nam.

Summer of love

Inmiddels is Tessa gespot in Australië terwijl ze op straat kuste en knuffelde met model Zac Stenmark. Op de foto’s is te zien hoe Zac haar zonnebril een stukje optilt om diep in Tessa’s ogen te staren. Daarmee verklaren we de summer of love voor geopend.

