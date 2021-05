Last van een droge vagina? Deze tips kunnen helpen

Iets wat we tijdens de seks liever niet ervaren is een droge vagina. Dit kan als onprettig of zelfs pijnlijk worden omschreven, wat het genot natuurlijk niet ten goede komt. Maar hoe los je dit op?

Voorspel

De gemiddelde vrouw heeft twintig minuten nodig om opgewonden en nat te raken. Het is dus een goed idee om voor de echte ‘daad’ een lekker lang voorspel te hebben. En hoe meer je opgewonden raakt, hoe meer je lichaam ook op gang komt. Als je eenmaal voelt dat je down there nat begint te worden, zal de penetratie ook veel makkelijker gaan.

Masturberen

Masturberen is zeker een goede oplossing tegen vaginale droogte. Het is goed voor je slijmvliezen. Het zal misschien niet binnen een keer weggaan, maar laat dit geen demotivatie zijn. Dit soort dingen hebben tijd nodig. Ook kan het helpen om hier over te praten met je partner, zodat hij of zij hier rekening mee kan houden.

Glijmiddel

Glijmiddel staat er natuurlijk bekend om dat het vaginale droogte tijdens de seks tegengaat. Maar dit is zeker niet altijd de oplossing. Volgens seksuologen is het belangrijker om naar je lichaam te luisteren. Ben je nog niet genoeg nat? Dan ben je gewoon nog niet opgewonden genoeg. Ga glijmiddel dus niet gebruiken als vervanger voor het opgewonden raken. Als je zeker weet dat je goed opgewonden bent, kun je glijmiddel natuurlijk wel altijd als hulpmiddel gebruiken.

Sporten

Ook kan voldoende bewegen heel veel goeds doen voor je vagina. Beweging stimuleert namelijk de vaginale bevochtiging. Dus zorg voor voldoende dagelijkse beweging en probeer ook eens hier en daar een paar work-outs in je routine te voegen.

Hydratatie

Een van de belangrijkste tips: drink veel water! Hydratatie is namelijk ontzettend belangrijk voor ons lichaam. Als je lichaam voldoende gehydrateerd is heeft het een positief effect op ons lichaam, en zo ook op onze vagina.

Slapen

Ook rust heeft hier veel mee te maken. Als je zorgt dat je genoeg rust hebt, dan zul je merken dat je ook makkelijker opgewonden wordt. Dus lekker op tijd naar bed en zorgen voor een goede nachtrust. Het is namelijk bewezen dat vrouwen makkelijker vochtig worden na een goede nachtrust. Slaap niet te veel, want van meer dan negen uur slaap neemt de lust juist weer af.

