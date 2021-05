Wanneer je droomt dat je partner vreemdgaat, word je soms met een lichte wrok wakker. Hallo, hoe durft je lief dat te doen?! Pas later realiseer je dat de beste man of vrouw helemaal niks heeft gedaan. Maar wat wil dit nachtelijke avontuurtje nu zeggen?

Droomanalist Lauri Quinn Loewenberg verklaart aan Bustle dat bedrogen worden een van de vijf meest voorkomende dromen is die haar klanten melden. Hoewel je ze misschien licht verontrustend vindt, hoef je je echt geen zorgen te maken. Ze zijn juist bedoelt om onderliggende problemen in je relatie aan het licht te brengen.

Droom vreemdgaan

Het is dus eigenlijk handiger om je droom te analyseren op verborgen berichten. Loewenberg legt uit: ‘Je dromen zullen altijd als leidraad dienen voor elk deel van je leven, zodat je weet wat er mis is en wat goed is, welke richting je moet inslaan en welke richting je moet vermijden.’ Zie je nachtelijke avonturen daarom als een soort ‘tweede brein’, waarbij je harder met je neus op de feiten wordt gedrukt als overdag.

Angst

De meest waarschijnlijke verklaring voor je droom, is dat je bang bent dat je partner vreemdgaat. Het kan aangeven dat je je onzeker voelt over je relatie en bang bent dat je lief een ‘betere’ match zelf vinden. Mocht je je hierin inderdaad herkennen, dan is het niet gek dat je hier ’s nachts van wakker ligt. Bespreek het met je partner en wie weet kan hij of zij je zorgen wegnemen óf komen jullie samen tot een oplossing.

Eerder bedrogen

Het kan ook zijn dat je eerder bedrogen bent en je droom juist aan wil geven dat je het vertrouwen nog moet herstellen. En het is ook lastig: als iemand je ooit bedrogen heeft, kan de angst groot zijn dat je huidige vriend(in) hetzelfde zal doen. Erkend huwelijks- en gezinstherapeut Katie Ziskind laat weten: ‘Het is normaal om dromen te hebben die gebaseerd zijn op angst en onrust door negatieve ervaringen uit het verleden die we niet meer willen herhalen.’ Kijk eens goed naar de impact die deze ontrouw op je heeft en praat er met iemand over.

Derde wiel

Daarnaast is er ook nog het ‘derde wiel’-gevoel. Wie weet heeft je partner de laatste tijd minder aandacht voor je gehad, door een nieuwe baan, nieuwe vrienden of noem het maar op. Je kunt je daar wat buitengesloten voelen, wat zich weer vertaalt in dit soort dromen. Ook kun je je ‘bedrogen’ voelen doordat je geen begrip krijgt van je lief of bang zijn om verlaten te worden. Hierbij is again communicatie het allerbelangrijkste.

Geen vertrouwen

Erkende huwelijks- en gezinstherapeut Michael Ceely voegt nog toe: ‘Dromen zijn metaforen. En een droom over vreemdgaan van je partner staat voor het schenden van vertrouwen.’ Denk dus na over de gebieden van je relatie waarop je elkaar niet volledig vertrouwt. Het goede nieuws is dat het bedriegen in dromen eigenlijk bijna nooit een teken is van echt bedrog. Maar, mocht je ze nu blijven hebben of je herkent je niet in een van de andere verklaringen, dan is het misschien toch tijd voor een goed gesprek.

Bron: Bustle | Beeld: Unsplash