Missionaris of doggy? Dit seksstandje past het beste bij jouw sterrenbeeld

Welk seksstandje jij en je partner moeten uitproberen voor vuurwerk in de slaapkamer, staat in de sterren geschreven. Wel zo praktisch: scheelt je een hoop geklungel.

Ram

Een Ram gaat graag all the way en niks is voor hem/haar te gek. Ga voor dit seksstandje op de rand van het je bed of tafel liggen en til je benen gestrekt omhoog en plaats ze in een V-vorm. Alleen die positie vóélt al sexy… Oehh!

Stier

Een Stier houdt van het echte werk! En met sommige standjes kan je partner nog dieper bij je naar binnen stoten. Ga op je rug liggen met je knieën opgetrokken (je voeten bengelen dus in de lucht). Vervolgens moet je partner je ‘ietsie’ optillen bij je dijen om te… Uhm knallen!

Tweelingen

Laat je partner rechtop zitten, met gestrekte benen naar voren. Ga vervolgens in tegengestelde richting bij hem op schoot zitten. Of beter gezegd: op zijn penis. Zo zijn jullie als het ware in elkaar gehaakt. Oefening baart kunst: maar als het lukt is vuurwerk gegarandeerd!

Kreeft

Jij houdt van de doggy style! Misschien niet het meest intieme standje. Maar who cares? De kans is groot dat je partner zo dé perfecte plek bereikt om jou tot een hoogtepunt te laten komen!

Lees ook:

Dit is voor jou de grootste afknapper in bed op basis van je sterrenbeeld

Leeuw

Jij bent een échte leeuw in bed die maar al te graag de touwtjes in handen heeft. Laat jou dus maar bovenop zitten en het tempo bepalen. Train je ook nog eens die benen en billen.

Maagd

Jouw favo seksstandje lijkt op de missionaris, maar is nét wat anders. Hij ligt namelijk bovenop, maar drukt zichzelf met één arm ‘iets’ omhoog. Daardoor kantelt jouw bekken mee, waardoor hij een ander plekje raakt. Kleine verandering die waarschijnlijk heerlijk uitpakt. Overigens ook aan te raden voor vrouw op vrouw.

Weegschaal

Voor dit standje moet je een beetje lenig zijn en een flink portie uithoudingsvermogen hebben. Voor dit standje strek je je onderbenen tegen zijn borst, terwijl hij je bij je bovenbenen vastpakt, moet jij evenwicht zien te houden op je ellebogen. Het buikspierkwartier is begonnen!

Schorpioen

Jouw ideale seksstandje lijkt op dat van de Weegschaal, maar waar de Weegschaal zichzelf ondersteunt met haar ellebogen, strek jij je benen volledig uit en leun je niet op je ellebogen, maar meer op je schouderbladen. Hier moet je wel flexibel voor zijn en geen rugklachten voor hebben.

Boogschutter

Pff, wie dít volhoudt… De Boogschutter houdt wel van avontuur en gaat dus ook de uitdaging aan in bed met de brug! Je partner maakt een bruggetje – je weet wel, door zich achterover te laten vallen op zijn handen en zijn rug te buigen. Vervolgens ga jij bovenop hem zitten. Zorg er wél voor dat je met je voeten de grond raakt, zodat je je kunt afzetten om daadwerkelijk seks te hebben. Maar geen zorgen als het de éérste keer niet lukt, want hier heb je wel een échte hulk voor nodig, haha!

Lees ook:

Déze simpele truc laat je sneller en makkelijker klaarkomen dan óóit

Steenbok

Je partner staat rechtop, tilt je op en houdt je vast tijdens de seks. Jullie kunnen dit het best tegen de muur aan doen of in de douche, want probeer maar eens je evenwicht te houden. Ook een tip voor man met man.

Waterman

Missionaris, maar dan net even anders: jij ligt namelijk onder, maar met je voeten plat op het bed en je knieën dus gebogen. Heel relaxt dit seksstandje en vuurwerk is gegarandeerd – ook aan te raden voor twee vrouwen.

Vissen

Jij zit bovenop, maar dan met je neus de andere kant op. Zo heeft je partner perfect uitzicht op die mooie billen, en jij hebt alle macht in handen tijdens de vrijpartij. Mwahha!

Bron: Margriet | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.