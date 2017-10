Handig: er bestaat een ‘goede’ manier om iemand te dumpen

Recht door zee, met de deur in huis vallen en de pleister er in een keer af trekken: dat is blijkbaar de beste manier om iemand te dumpen. Klinkt niet héél fijn, toch? Desalniettemin blijkt dit de beste manier te zijn, volgens onderzoek van de Brigham Young University.

Voor het onderzoek zijn 145 Amerikanen ondervraagd over relaties. Ze kregen allemaal verschillende scenario’s te horen waarbij iemand een relatie verbreekt. Bij ieder scenario waren er twee manieren waarop die persoon de ander kon dumpen. Vervolgens moesten de deelnemers aan geven hoe efficiënt, duidelijk en beschaafd het overbrengen van de boodschap verliep en hoe ze zelf het liefst gedumpt zouden worden. Conclusie: het merendeel verkoos de meest directe aanpak.

Voordat je je nu voorbereidt op een moeilijk gesprek van één minuut: zo werkt het helaas niet. De ‘beste’ strategie is het direct overbrengen van de boodschap, maar die vervolgens wel goed onderbouwen. Daarbij scoor je nog meer punten als je voorafgaand aan het gesprek een heads-up hebt gegeven in de vorm van ‘we moeten praten’.