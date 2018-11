Duo genotti: tips voor seksspeeltjes

Tuurlijk, alleen vermaak je je ook opperbest. Maar sámen aan de gang gaan met toys is pas echt een garantie voor een avond vuurwerk. Welke zijn er? En wat doen ze? VIVA legt uit.

1. Dubbel D

Houden jij en je vriendin er allebei van om gepenetreerd te worden? Handig: met een dubbele dildo hoef je niet op je beurt te wachten, dat kan gewoon tegelijkertijd. Hou glijmiddel op waterbasis paraat en breng de dildo eerst voorzichtig in bij de een, daarna bij de ander. Een exemplaar gemaakt van siliconen of rubber is het handigst. Die zijn het flexibelst, zodat je makkelijk verschillende standjes kunt proberen. Zowel homo- als heterostellen weten wel raad met dit speeltje.

2. Swing-a-long

Oké, deze toy kost misschien iets meer, en je moet er wat meer tijd en ruimte voor reserveren, maar dan héb je ook wat. De seksschommel lijkt op een hangmat, bestaande uit een steun en verstelbare banden. Het leukste: zwaartekracht speelt geen rol, waardoor standjes ineens veel makkelijker te realiseren zijn. Dat wordt swingen naar dat hoogtepunt, yeehaa!

3. Trillen tegen die billen

Het bestverkochte speeltje voor hem en haar is de duo vibrator, en dat snappen we best. De toy is een soort clip in de vorm van een C, met aan beide kanten een motortje, waardoor zowel je G-spot als clitoris worden gestimuleerd. De man kan meegenieten van de vibes, want tijdens de penetratie worden zijn perineum en scrotum gestimuleerd. En dan is ie óók nog handsfree. Kun je die handen mooi voor andere dingen gebruiken.

4. Blij ei

Staat er een saaie verjaardag op de planning? Dit geluidloos vibrerende eitje is je redding. Breng het in in je vagina, geef de afstandsbediening aan je lover en jij zit met een grote smile op je gezicht in de verjaardagskring. En het leukste: niemand weet wat jullie samen uitspoken. Hihi!

Tekst: Milou Deelen | Beeld: Stocksy