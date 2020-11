Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt seksuoloog Eveline Stallaart al jouw vragen over intimiteit.

Vraag 1

Het seksleven van mij en mijn partner loopt nogal problematisch. Als het op seks aankomt, blokkeer ik zowel mentaal als fysiek. Hoe kan ik dit veranderen?

Antwoord:

‘Als je mentaal blokkeert, blokkeer je in veel gevallen inderdaad ook fysiek. Je moet het zien als een signaal: je hoofd is duidelijk niet toe aan seks en de blokkering die jij omschrijft is je lijf dat zichzelf beschermt. Het is dus vooral belangrijk om uit te zoeken waar deze reactie vandaan komt. Dat kan echt van alles zijn, iets vanuit je jeugd, opvoeding of voorgaande – vervelende – ervaringen met seks. Je brein gaat hiermee aan de haal en blokkeert je opwinding. De vraag is natuurlijk welke ervaring dit triggert. Als je verder wilt komen, zul je dit namelijk eerst moeten verwerken. Omdat dit echt heel moeilijk zelf op te lossen valt, zou ik je willen aanraden om naar een seksuoloog te gaan. Je zit namelijk muurvast in aangeleerd gedrag dat wordt veroorzaakt door een negatieve associatie met seks. En elke keer als je op het punt staat seks te hebben, wordt dit weer getriggerd. Telkens opnieuw. Ga hier dus echt niet zelf, zonder deskundige hulp, mee aan de slag. Wat je wel alvast kunt doen? Probeer uit te zoeken wat qua intimiteit wél kan. Schroef je seksleven dus een paar tandjes terug en kijk tot welk punt je je nog prettig voelt. Bijvoorbeeld een knuffel of alleen wat voorspel. Als je precies weet wanneer je alarmbellen afgaan, heb je de eerste stap al gezet.’

Vraag 2

Door mijn verleden heb ik moeite om mannen te vertrouwen als het op seks aankomt. Mijn nieuwe vriend is heel begripvol, maar toch ben ik constant bang dat hij bij me wegrent. Hoe leer ik hem écht vertrouwen zodat we samen kunnen werken aan een fijn seksleven?

Antwoord:

‘Het is een cliché, maar vertrouwen behoort tot het fundament van elke relatie. Het is daarom heel belangrijk dat jij gaat beseffen dat je vriend je niet hetzelfde gaat behandelen als de mannen in je verleden. Dat is van afstand natuurlijk makkelijk roepen, maar dit is wel het allerbeste voor jou en jullie relatie. Ik zou je willen aanraden om allereerst het gesprek aan te gaan met je vriend. Zo te horen heb je hem al over je verleden verteld, dat is al heel goed. Daarnaast is het belangrijk om duidelijk je grenzen aan te geven. Is vreemdgaan voor jou bijvoorbeeld een no-go? Vertel hem dit én geef aan wat de gevolgen zijn als hij toch over de schreef gaat. Zie het als een pact tussen jullie tweeën, waarin je aangeeft wat je van elkaar verwacht. Na dit gesprek is het aan jou om hem ook daadwerkelijk te vertrouwen. Met wantrouwen maak je jezelf alleen maar gek en je verliest vooral heel veel energie aan achterdocht, onrust en negativiteit. En het is eigenlijk ook heel oneerlijk dat je je huidige vriend niet vertrouwt. Hij heeft immers niks verkeerd gedaan. Probeer daarom stapje voor stapje te werken aan een fijn seksleven. Ontdek in alle rust wat jullie beiden lekker vinden en dan kun je – als het goed voelt – steeds een nieuwe stap zetten. Hierdoor zul jij langzaam het vertrouwen terugvinden en merken dat je vriend goed luistert, respect heeft voor je grenzen en dat hij alleen maar doet wat jij fijn vindt.’

Even over Eveline

Eveline Stallaart (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht, behaalde een master in klinische psychologie en specialiseerde zich vervolgens tot seksuoloog. Sinds 2013 heeft ze haar eigen seksuologie praktijk genaamd ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health) waar ze actief is als psycholoog en seksuoloog. Vanuit die expertise was ze ook te zien in het programma Married at first sight en staat ze regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

Durf te vragen is afkomstig uit VIVA 44-2020. Deze editie ligt t/m 3 november in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.