Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? Durf te vragen! De experts staan voor je klaar. Deze keer beantwoordt seksuoloog Eveline Stallaart al jouw vragen over intimiteit.

Vraag 1

Sinds de geboorte van ons eerste kind vorig jaar is ons seksleven behoorlijk ingedut. Hoe wakkeren we het vuur in de slaapkamer weer aan?

Antwoord:

‘Dit zal een herkenbaar probleem zijn voor veel jonge gezinnen. Op het moment dat je een kind hebt gekregen, veranderen er namelijk heel veel dingen in je hoofd en heb je een heel nieuwe focus. Dat je moeite hebt om zin te maken, is dus helemaal niet gek. Heel veel mensen denken echter: ik voel die zin niet, dus ik doe het niet. Maar geloof mij, zin in seks komt niet uit de lucht vallen. Ik snap dat je er helemaal afligt als je die kleine in bed hebt gelegd, maar dan is het juist zaak om niet toe te geven aan die vermoeidheid en achter een schermpje te zakken. Althans, niet elke dag. Dat is echt killing voor je seksleven. Zorg er dus voor dat je de intimiteit prioriteit geeft. Dit doe je door er simpelweg ruimte voor te maken. In je agenda, maar zeker ook in je hoofd. Probeer bijvoorbeeld de onverdeelde aandacht te hebben voor je partner als die kleine in bed ligt. Boek af en toe een weekendje weg of ga eens samen in bad. Zodra je de gelegenheid creëert waarop jullie intiem zouden kunnen zijn, kom je simpelweg ook veel makkelijker tot die intimiteit. Nog wel één aandachtspuntje: als je nog borstvoeding geeft, zijn je hormonen dusdanig anders dat je ook letterlijk minder opgewonden raakt en ook minder vochtig wordt. In dat geval is het zaak om glijmiddel te gebruiken en extra tijd te nemen. Onthoud wel: pijn is stoppen. Luister naar dit signaal en verbijt de pijn niet. Zodra je stopt met borstvoeding, zal het weer redelijk als vanouds zal worden.’

Vraag 2

Iedereen praat over seks als iets fantastisch, maar ik voel geen enkele behoefte om seks te hebben. Al mijn vorige relaties liepen stuk en niemand lijkt dit te begrijpen. Ben ik echt zo abnormaal?

Antwoord:

‘Nee, je bent zeker niet abnormaal. Wel is het belangrijk dat je gaat uitzoeken hoe diep die weerzin tegen seks zit. En nog belangrijker: waar het vandaan komt. Dit gevoel kan namelijk voortkomen uit heel veel verschillende dingen. Het kan zijn dat je in het verleden iets vervelends hebt meegemaakt en daardoor een aversie tegen seks hebt ontwikkeld. Die ervaring zit dan zó in je systeem dat je echt geen seks meer wil. Daarnaast zou je aseksueel kunnen zijn. Dit is een heel ingewikkeld en breed begrip, maar in een notendop komt het erop neer dat je geen seksuele verlangens naar een ander persoon hebt. Ik wil jou geen labeltje opplakken, daarvoor heb ik ook te weinig informatie, maar toch zou ik je wel willen aanraden om jouw gevoelens te gaan onderzoeken. Verdiep je eens in het onderwerp. Aseksualiteit is een geaardheid waarmee je wordt geboren en de meeste mensen ervaren heel snel een aha-moment zodra ze erover lezen. Vaak is er dan geen sprake meer van twijfel. Als het puzzelstukje niet op z’n plaats valt, is de kans groot dat jouw gevoelens getriggerd worden door een ervaring uit het verleden. Ook dan is het belangrijk om het onderliggende probleem naar boven te krijgen. Hiervoor zou ik echter wel deskundige hulp inschakelen.’

Even over Eveline

Eveline Stallaart (37) studeerde psychologie aan de Universiteit van Maastricht, behaalde een master in klinische psychologie en specialiseerde zich vervolgens tot seksuoloog. Sinds 2013 heeft ze haar eigen seksuologie praktijk genaamd ESSH (Eveline Stallaart Sexual Health) waar ze actief is als psycholoog en seksuoloog. Vanuit die expertise was ze ook te zien in het programma Married at first sight en staat ze regelmatig aan de desk bij RTL Boulevard. Ook heeft Eveline een vibrator ontwikkeld: L’Eve.

Ook een vraag?

Elke week staat er een expert voor je klaar om ’m te beantwoorden. Of dat nou is op het gebied van liefde en seks, je lichaam, huid, sport, werk, voeding of wat dan ook: je kunt hier alles kwijt. Stuur je vraag naar redactie@viva.nl o.v.v. Durf te vragen.

