Durf te vragen: ‘Als mijn vrijgezelle vriendin over haar dating-avonturen vertelt, verlang ik terug naar die periode’

Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? Deze week in durf te vragen beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk vragen over liefde en relaties.

Vraag 1

Ik dacht altijd dat mijn vriend de ware was, maar nu ik zwanger ben van ons eerste kindje, slaat opeens de twijfel toe. Ik wil de baby natuurlijk een veilig thuis bieden met twee ouders, maar ik geloof echt niet dat ik daar gelukkig van word.

Antwoord

‘Geloof mij: dit is super herkenbaar voor heel veel mensen. In elke langdurige relatie ga je namelijk door bepaalde transitieperiodes die je relatie op een nieuw niveau brengen. Helemaal aan het begin heb je bijvoorbeeld dat moment dat je zegt: we zijn nu exclusief aan het daten. Daarna heb je weer zo’n moment als je besluit te gaan samenwonen of te gaan trouwen. Maar het krijgen van kinderen is natuurlijk wel de ultieme verbintenis. We zien heel vaak dat daar de twijfel toeslaat. Een kind is immers voor de rest van je leven, dat blijft altijd van jullie samen. Het is dus heel logisch dat dat moment je even naar de keel grijpt. Want is hij eigenlijk wel de ware? Het kan heel goed zijn dat ook jouw twijfel hiermee te maken heeft, en dus tijdelijk is. Vergeet daarnaast niet dat ook je zwangerschap hierin een rol kan spelen: de hormonen gieren door je lijf en waarschijnlijk ben je hyper emotioneel. Ik denk dan ook dat dit niet het moment is om conclusies te trekken over je relatie, vooral niet als je deze twijfels niet eerder hebt gehad. Ik zou je aanraden je nu te richten op de fijne aspecten van je relatie en op de kleine in je buik. Misschien verandert je gevoel wel wanneer je je vriend straks met de baby ziet. Het ouderschap kan heel verdiepend en verbindend werken.’

Vraag 2

Na een relatie van vijf jaar zijn mijn vriendin en ik in goed overleg uit elkaar gegaan: de koek was op. We hebben allebei wat nieuwe, korte relaties gehad, maar laatst kwamen we elkaar weer tegen en belandden we in bed. Dat voelde zó goed. Ik wil haar terug, maar hoe pak ik dat aan?

Antwoord

‘Als je zo lang samen bent geweest en elkaar weer tegenkomt, is het heel logisch dat dit gevoel weer aanwakkert. Zeker als je tussendoor af en toe alleen wat kortstondige relaties hebt gehad en daten lang niet zo halleluja was als je je had voorgesteld. Zodra het met je ouwe vlam dan wél meteen vertrouwd en fijn voelt, is het helemaal niet gek dat je denkt: waarom heb ik haar eigenlijk ooit laten gaan? Die ervaring snap ik heel goed, maar om alleen op basis daarvan te concluderen

dat jullie weer bij elkaar moeten komen, is misschien wat kort door de bocht. Het is namelijk wel belangrijk om je te realiseren dat jullie niet voor niets uit elkaar zijn gegaan. De koek was op. Misschien heeft jullie tijd apart je relatie wel even opgefrist, maar is dat genoeg? Is er eigenlijk wel iets veranderd sinds jullie break-up? Of zit je over een maand weer met dezelfde problemen en kom je dan weer tot dezelfde conclusie? Ik zou je dan ook vooral willen aanraden om niet alleen te luisteren naar je lijf en hart, maar ook naar je verstand. Wil je dan nog altijd een doorstart maken en is dat gevoel wederzijds? Pak ook dan de draad van jullie oude relatie niet zomaar weer op, maar probeer het te benaderen als een nieuwe relatie. Ga dus lekker daten, elkaar opnieuw leren kennen en creëer zo langzaam een geüpgradede versie van jullie vorige relatie.’

Vraag 3

Ik ben al jaren samen met mijn vriend en ik hou echt van hem, maar als ik mijn vrijgezelle vriendin over haar dating-avonturen hoor, verlang ik terug naar die periode van vrijheid-blijheid. Wat zou jij me aanraden te doen?

Antwoord

‘Het gevoel dat jij nu ervaart, is eigenlijk heel erg typerend voor de huidige samenleving. Op dit moment zijn er in Nederland en in de hele westerse wereld namelijk meer vrijgezellen dan ooit, maar daarin zien we ook duidelijk twee kanten. Aan de ene kant wil veruit het grootste deel van de vrijgezellen – bijna negentig procent – eigenlijk het liefst een partner. Aan de andere kant zien we dat de vrijgezellenwereld interessanter en aantrekkelijker is dan ooit. Tegenwoordig zijn er immers zó veel manieren om mensen online te ontmoeten. Als je – zoals jij – al heel lang samen bent met je partner, is dat online daten misschien wel helemaal aan je voorbijgegaan. Het vrijgezellenleven heeft daardoor een hele aanzuigende werking. Want hoe voelt het om te swipen? Hoe populair zou je zijn? Ik kan me goed voorstellen dat die wereld je triggert. Toch zou ik je willen aanraden ook realistisch te zijn. Vraag je vriendin dus ook eens naar haar minder leuke ervaringen. Grote kans dat zij eigenlijk dolgraag een relatie wil en jaloers naar jouw leventje kijkt. Je kunt je dus wel blindstaren op het spannende, avontuurlijke en aantrekkelijke leven met allerlei wildvreemde mensen, maar weet ook dat dit tegelijkertijd heel vluchtig en oppervlakkig kan voelen. Blijf je je desondanks ongelukkig voelen en wil je niks liever dan vrijgezel zijn? Ga er dan voor. Realiseer je echter wel wat je nu hebt en wat je dus eventueel gaat verliezen.’

Typisch Tila

Tila Pronk (37) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig is ze werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

