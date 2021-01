Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Dit keer beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk al jouw vragen over liefde en relaties.

Vraag 1

Al sinds het begin van onze relatie laat mijn schoonfamilie merken dat ik absoluut niet aan het wensenlijstje voldoe. Doordat ze me kleineren en constant vervelende opmerkingen maken, voel ik me niet welkom. Mijn vriend hoort het allemaal maar gelaten aan, maar ik wil niks meer met hen te maken hebben. Wat moet ik doen?

Antwoord:

‘Wat ik vooral interessant vind aan jouw vraag is het gedrag van je vriend in deze situatie. Zijn gelaten houding kan twee dingen betekenen. Het kan zijn dat je vriend inderdaad niet voor je opkomt en je daarmee in de steek laat. Als dit klopt, is dat natuurlijk erg pijnlijk. Maar het kan ook zijn dat deze manier van communiceren een bepaalde omgangsvorm is in die familie. Elke (schoon)familie heeft zo zijn eigen dynamiek en als je daar als ‘buitenstaander’ instapt, kun je schrikken van de toon die ze naar elkaar aanslaan. In jouw beleving snauwen ze je af, maar misschien is het wel tough love. Dan zijn die opmerkingen dus eigenlijk een teken dat ze je accepteren en omarmen. Om hierachter te komen zul je met je vriend in gesprek moeten. Vraag hem hoe hij het gedrag van zijn familie ervaart. Grote kans dat hij je gerust kan stellen. Zo niet? Leg hem uit dat je je niet geaccepteerd voelt. Belangrijk is dat je hem daarin niet het gevoel geeft te moeten kiezen. Om het gesprek met je schoonfamilie aan te gaan, heb je de steun van je vriend nodig. Tijdens dit gesprek kan hij de rol van mediator innemen, terwijl jij uitlegt wat die opmerkingen met je doen. Hopelijk zullen ze in de toekomst meer rekening houden met jouw gevoelens.’

Vraag 2

Na twintig jaar huwelijk heeft mijn man aangegeven er een punt achter te willen zetten. Ik ben intens verdrietig en wil niks liever dan voor ons huwelijk vechten, maar hij lijkt zijn definitieve keuze te hebben gemaakt. Wat nu?

Antwoord:

‘Deze beslissing lijkt nogal uit de lucht te komen vallen. Is dat zo? In dat geval is het belangrijk om uitleg te vragen. Want wat is er dan precies bij je partner veranderd? Dat kan van alles zijn, maar jij hebt het recht om dit te weten. Hoe pijnlijk ook, het is nog veel erger om in onzekerheid te zitten over waarom een relatie van twintig jaar opeens over is. Dat is bijna niet te verteren. Probeer daarnaast ook uit te zoeken of de breuk inderdaad definitief is. Misschien handelde je partner uit pure emotie en is jullie relatie nog te redden? Wat het antwoord op deze vraag ook is, ik zou jullie sowieso willen aanraden om in relatietherapie te gaan. Ook als hij niet meer van gedachten verandert. Therapeuten zijn er niet alleen om relaties te herstellen, maar ook om op een prettige manier af te sluiten. Het is belangrijk om liefdevol en zonder wrok afscheid te nemen en om elkaar het beste te wensen. Op die manier kunnen jullie allebei afzonderlijk verder. En dan is het natuurlijk zaak om je leven te gaan inrichten zonder partner. Dat is best ingewikkeld. Als je zo lang samen bent geweest, versmelt je echt met elkaar en is hij onderdeel van je identiteit. Het is daarom echt belangrijk om uit te gaan vinden wie je eigenlijk bent. Ga dus op zoek naar jezelf en ontdek ook de kanten van jezelf die je in de afgelopen jaren misschien hebt weggeschoven. Probeer daarnaast – hoe moeilijk ook – het plezier weer terug te vinden en ook nieuwsgierig te zijn naar het nieuwe, komende hoofdstuk.’

Typisch Tila

Tila Pronk (37) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig is ze werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

