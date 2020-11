Zit je met een prangende vraag of kun je wel een goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze week beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk vragen over liefde en relaties.

Vraag 1

Mijn man en ik werken door corona al maanden thuis en inmiddels vliegen we elkaar steeds vaker in de haren. Heb jij tips om je relatie ook leuk te houden als je 24/7 op elkaars lip zit?

Antwoord:

‘Het is vooral belangrijk om je te realiseren dat deze irritatie écht heel normaal is. Het is een utopie om te denken dat iedereen elke dag alleen maar heel gezellig met elkaar omgaat. Die frustraties ervaren we allemaal. Dat is iets wat deze unieke situatie met zich meebrengt. Omdat je vrijwel geen mensen meer ziet, heb je ook geen andere uitlaatklep. Als je normaal botst met een collega, kun je de rest van de dag op je werk chagrijnig zijn. Maar nu die collega niet in de buurt is, botvier je ook deze werkirritaties onbewust op je partner. Het antigif? Investeren in leuke momenten samen. Het is heel verleidelijk om te denken: ik zie je al de hele dag, dus waarom moeten we samen nog iets doen? Maar doe dat wel! Ga een stuk fietsen, doe een spelletje of bedenk iets anders waar je positieve energie van krijgt. Op die manier kom je in een andere modus en kun je je partner loskoppelen van de ‘collega’ die hij overdag is. Probeer daarnaast zo veel mogelijk je eigen ruimte op te zoeken. Als het mogelijk is zou ik aanraden om niet in dezelfde ruimte te werken. Richt bijvoorbeeld de logeerkamer in als werkplek. En tot slot: soms is het verstandiger om bepaalde irritaties in te slikken. Bij terugkerende en oplosbare problemen zou ik zeggen: spreek het uit. Maar als je je ergert omdat je partner te hard typt, kun je misschien beter zelf oordopjes indoen in plaats van hier een opmerking over maken.’

Vraag 2

Mijn vriend en ik hebben de laatste tijd vaker ruzie dan plezier en hierdoor staat onze relatie zwaar onder druk. Kan een relatiepauze ervoor zorgen dat we weer dichter naar elkaar toe groeien?

Antwoord:

‘Ja, een relatiepauze kan een heel interessant experiment zijn. Je ziet vaak dat partners – zeker nu ze veel op elkaars lip zitten – in een loop belanden van steeds dezelfde frustraties en irritaties. Een relatiepauze kan dan werken als reset van je relatie, een control-alt-delete die je even uit de dagelijkse routine trekt. Door uit te zoomen, kun je al die kleine irritaties makkelijker in perspectief plaatsen. Als je kiest voor een relatiepauze, is het heel belangrijk dat je investeert in contact met elkaar, maar dan wel op een andere manier dan je gewend bent, zodat je elkaar in een ander licht ziet. Zoek naar een modus die bij jullie past, stuur elkaar bijvoorbeeld elke drie dagen een filmpje waarin je vertelt hoe het met je gaat. Belangrijk hierbij is dat jullie hierin niet inzoomen op de problemen, maar dat jullie juist de positieve aspecten van de relatie belichten. Zie het als een manier om elkaars geheugen op te frissen, want waarom is jullie relatie ook alweer de moeite waard? Kijk vervolgens na een week of twee hoe het met jullie gevoel staat. Dat is wel belangrijk om te realiseren, want een relatiepauze kan ook een opmaat zijn naar een definitieve breuk. Welke kant het ook opgaat, een pauze kan wellicht wel wat duidelijkheid verschaffen.’

Typisch Tila

Tila Pronk (37) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig werkt ze als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

