Wie durft? Je kunt nu speeddaten in de rups op de kermis

Als onze generatie érgens door gekenmerkt wordt, is het door het feit dat wij altijd op zoek zijn naar nieuw avontuur, liefst buiten de gangbare paden. De wereld ligt aan onze voeten, en reken maar van yes dat het kietelt. Sloeg speeddaten daarom ooit in als een bom, we zijn er nu al tijden op uitgekeken. Oftewel: tijd voor een waardige opvolger. Wordt speeddaten in de rups op de Osse kermis het nieuwe ding?

Rupsje Nooitgenoeg

Wie heeft er immers geen nostalgische herinneringen aan de rups op de kermis? Naast het reuzenrad en de botsauto’s was dit een van de attracties waar je als klein kind als eerste in durfde en mocht. En als die kap dan om de rups gaat en alles donker wordt, tjonge jonge, dat was toch wel spannend. Hoe leuk om dat nu te doen met een date?

Het initiatief komt van het kermisteam uit het Brabantse Oss. Volgens hen zijn er genoeg mensen die tijdens een bezoek aan de kermis verliefd zijn geworden. ‘Vandaar het idee om juist in een attractieals de rups te speeddaten En mochten twee mensen écht een klik met elkaar hebben, dan kunnen ze na het ritje in de rups nog verder met elkaar praten. Daarvoor hebben we in een aantal horecagelegenheden op de Heuvel ‘love areas’ ingericht. Superleuk toch?!’, aldus de Osse evenementencoördinator Bianca Hoegée tegen Omroep Brabant.

Aanmelden

Zie jij een speeddate in de rups wel zitten? Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar bianca@centrummanagementoss.nl onder vermelding van ‘Osse Kermis Speeddate’. Vermeld in je mail in ieder geval of je een man of vrouw bent, je naam, leeftijd en of je met een man of vrouw wilt speeddaten. Wie weet hoor je straks bij de groep mensen die op de kermis de liefde van hun leven hebben gevonden. De Osse kermis is van 16 tot en met 22 augustus.