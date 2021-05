Een date is al stressvol want: Wat doe je aan? En heb je wel alles mee? Vergeet je niet je… edelstenen? Ja, echt. Edelstenen kunnen voor extra geluk zorgen en bij een date kan je dat soms goed gebruiken. Maar wat doen deze edelsteen precies? En hoe gebruik je ze?

Rozenkwarts

Edelstenen brengen energie mee die een positieve invloed kan hebben op hoe je je voelt. En als jij je goed voelt, zal de date vast en zeker een stuk beter gaan. Een van de bekendste edelstenen is de rozenkwarts. Deze staat voor liefde. Niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf. De perfecte steen voor een date dus.

Nerveus

Het is helemaal niet gek als je nerveus bent voor een date. Een boost voor je zelfvertrouwen nodig? Neem dan de een carneool mee op date. Deze steen geeft je niet alleen meer zelfvertrouwen, ook kan het je libido een boost geven. Ooh la la.

Hoe werkt het?

Het maakt niet uit welke steen je mee wil nemen, maar je moet vooraf wel wat voorbereiden. Wat als eerste belangrijk is dat je jouw intenties voor de date van te voren duidelijk maakt. Hoe je dit het beste kan doen? Mediteer met de steen in je hand terwijl jij je focust op jouw intenties voor de date. Als de dag dan eindelijk daar is, neem de steen mee op date. Je kan hem gewoon in je broek- of jaszak doen, maar je kan hem ook dragen als sieraad.

Bron: Beautify | Beeld: Getty Images