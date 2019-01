Op het randje: edging

Úrenlange (solo)sekssessies en over de top orgasmes: de uitstelmethode edging wakkert het vuurtje in de slaapkamer behoorlijk aan.

Tekst: Janne Vogel | Beeld: Stocksy

Cliffhanger

Edging is een erkende orgasme-uitstelmethode (met eigen Wikipedia-pagina), die zorgt voor killer hoogtepunten. De techniek is simpel: tijdens een solo-sekssessie of vrijpartij stop je de stimulatie als je voelt dat je bijna klaarkomt; nét op het randje. Als je er weer tegenaan kunt, ga je door, tot je vlak voor de climax wéér een korte pauze neemt. Door dit rondje een aantal keer te herhalen, leer je je orgasme te controleren. En niet zonder resultaat: wanneer je na een paar keer uitstellen toegeeft, kom je extra intens klaar. Dat komt doordat er dankzij het uitstellen van je orgasme steeds mee bloed naar de vagina stroomt, waardoor alles daarbeneden gevoeliger wordt dan normaal. Ook het psychologische aspect – je wilt iets wat je niet kunt krijgen – maakt dat je uiteindelijk extra krachtig komt.

Hoe dan?

Edging vereist zelfcontrole, discipline en oefening. Je moet zoeken naar jouw point of no return (PNR), zodat je net op tijd kunt stoppen. Het is het makkelijkst om solo te beginnen, zodat je de volledige controle hebt over de stimulatie en je orgasme. De PNR-zoektocht is trouwens allesbehalve vervelend: uit onderzoek van OMGYes, een informatieve app over het vrouwelijk orgasme, blijkt dat edging voor vrouwen een van de meest populaire manieren is om te masturberen.

Iedereen kan het

Niet alleen vrouwen doen aan edgen, mannen kunnen er ook wat van. Voor mannen die snel of vroegtijdig klaarkomen, is het zelfs een ware seksredder. Door te edgen, leren ze wanneer ze moeten stoppen of wat langzamer aan moeten doen. Door allebei te edgen tijdens een vrijpartij maak je de seks nog lekkerder (halló spectaculaire hoogtepunten) en laat je het langer duren. Daar is trouwens wel goede communicatie voor nodig, want je moet in the heat of the moment wel je PNR aan kunnen geven.

Machtspelletje

Er zijn mensen die edgen als een

machtsspelletje zien, want je ‘speelt’ met je sekspartner en laat hem of haar ‘lijden’ door het orgasme zo lang mogelijk uit te stellen. Wil je weleens spelen met machtsverhoudingen in de slaapkamer, maar gaat BDSM je te ver? Start edging.

