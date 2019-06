Als je lang samen bent met je partner, kan je seksleven nog weleens een inkakker krijgen. Maar wist je dat dit eigenlijk helemaal niet zo erg hoeft te zijn? Geloof het of niet, het inlassen van een sekspauze kan je relatie op lange termijn zelfs een enorme boost geven.

Koppels denken vaak dat seks juist de oplossing is om een relatie weer op te krikken. Ze denken na over nieuwe standjes of over welke speeltjes hun seksleven weer spannend kunnen maken. Maar een korte pauze op het gebied van seks kan net zoveel voordelen hebben. Alleen denken de meeste koppels hier niet snel aan, want seks is toch heerlijk? Je voelt je één met je partner, het is goed voor je gezondheid, je ontspant je en het zorgt voor veel plezier. Ondanks de vele voordelen, zou een bewuste sekspauze op lange termijn je relatie kunnen verbeteren.

Ontdek nieuwe intimiteit

Als je zo vaak seks kan hebben als je wil, kan het een routine worden. Wanneer je hier een tijdje afstand van neemt, dan kan de aantrekkingskracht weer helemaal opbloeien. Bewuste onthouding zorgt er namelijk voor dat je je bewust wordt van de dingen die er naast seks gebeuren. De intimiteit tussen partners wordt vergroot en de seks kan hierdoor nog intenser worden. Dit betekent dat de liefdesdaad vaak nog beter wordt. Winning!

Hoe werkt zo’n sekspauze?

Er zijn geen vaste regels voor een sekspauze. Je moet je eigen richtlijnen zien te vinden. Een handige tip: verdrievoudig de tijd die er normaal tussen twee vrijpartijen zit. Als jullie het gemiddeld één keer per week doen, dan las je dus een pauze in van drie weken. Overleg het wel goed met je partner. Het is belangrijk om samen de regels te bepalen. Want kan er bijvoorbeeld nog wel samen gedoucht worden? En mag masturberen wel? Zodra jullie de regels hebben besproken, kan het experiment beginnen. Succes en veel plezier!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.