Een nieuwe vrouw in het leven van je ex: ‘Ik wil weten bij wie mijn kinderen zijn’

Sinds kort zijn Peter en Marisa uit elkaar én is er nieuwe vrouw in het leven van Peter: Astrid. De kinderen van Peter en Marisa hebben ook al kennis met haar gemaakt en nu wil Marisa ook graag weten bij wie haar kinderen zijn. Peter houdt de boot af. Een mediator kijkt mee naar het meningsverschil.

Marisa: “Drie maanden geleden kwam ik erachter dat Peter niet meer de Peter was zoals ik die kende. Hij ontliep mij en ik vermoedde dat er iets niet in de haak was. Ik ben nogal iemand die zelf de touwtjes in handen wil houden, dus ik wilde ook nu weten wat er aan de hand was. Toen ik het aan hem vroeg zei hij, uiteraard zou ik bijna zeggen, dat er niets was. Een beetje druk op zijn werk was zijn antwoord. Dat klopte niet, want in die periode is het altijd rustig op zijn werk en normaal had hij daar dan allang over geklaagd. Nu niet, dus ik zocht verder. Op een avond ging Peter al naar boven. Het gebeurde steeds vaker dat hij eerder naar bed ging dan ik gewend was, maar deze keer liet hij zijn telefoon liggen. Ik kon het niet laten en moest gewoon kijken naar zijn laatste apps en telefoontjes. Ondanks dat ik mijzelf al een tijdje aan het prepareren was op het ergste, voelde het toch of de wereld onder mijn voeten vandaan geslagen werd. Hij was betrapt en ze heet Astrid. Er viel ook een last van mijn schouders. Mijn leven zou niet meer zo zijn als het tot nu was. Dat heb ik gelijk geaccepteerd. Ik was wel verdrietig, heel erg verdrietig, maar ik was gelijk bezig met de kinderen. Peter heb ik direct laten weten dat ik het wist en een week later hebben we de kinderen ingelicht. Nu zijn we een tijdje verder en is het meeste geregeld, maar ik zou ook kennis willen maken met zijn nieuwe vriendin. Peter houdt het af. Ik wil weten bij wie mijn kinderen zijn. Daar is toch niets op tegen?”

Hij: ‘Ik weet niet wat goed is’

Peter: “Ik was heel erg verrast toen Marisa aangaf dat ze wilde afspreken met Astrid, mijn nieuwe vriendin. Eerlijk gezegd had ik er ook wel moeite mee. Het is nog nieuw en je weet natuurlijk nooit hoe ze op elkaar reageren. Ik weet niet wat goed is. Mijn kinderen vinden Astrid een leuke vrouw, geloof ik. Ik heb in ieder geval niets negatiefs gehoord. Het liep allemaal ineens zo. De kinderen hadden hetzelfde als mijn ex, dat ze haar wilden zien. Dat ging goed. Daarna vroegen zij of ze mochten blijven slapen. Het ging allemaal héél snel. Het klinkt raar, maar ik vind het ongelofelijk dat het zo loopt. Het gaat misschien wel een beetje te snel. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat Marisa pas over een paar maanden kennismaakt met Astrid. Dan zijn we wat verder. Maar goed, zij wil het per se nu en ik kan haar moeilijk tegenhouden.”

De mediator: “Een mooie en tegelijk emotionele situatie leggen jullie hier voor. Waar jullie als partners uit elkaar gaan, voel ik het respect dat jullie voor elkaar hebben. Begaan met elkaar. Je bent een aparte vrouw, Marisa, dat je deze situatie zo daadkrachtig oppakt. Je geeft Peter de ruimte en je lijkt je weg te cijferen voor de kinderen. Jullie moeten veel van elkaar gehouden hebben. Dat de kinderen zo snel de nieuwe vriendin van Peter accepteren heeft daar ook alles mee te maken. Er is veel vertrouwen in jullie en dat maakt mogelijk dat zij de ruimte nemen om met een open blik naar nieuwe mensen in hun directe omgeving te kunnen kijken. Daaraan toegevoegd de wens van Marisa om ook kennis te maken, maakt het wel compleet. Het zal veel voordelen hebben in jullie toekomstige ouder-zijn en het overleg dat dan nog vaak nodig is. Peter, jij vraagt je af of het niet te snel gaat. Er gebeurt veel in korte tijd, dat is waar. Daarentegen geeft het ook direct de zo nodige duidelijkheid waardoor ieder gezinslid snel bezig kan gaan om zelf te wennen aan de nieuwe situatie. Of het te snel is hangt dus ook af van wat jullie gewend zijn. Als jullie gewend zijn om op emotionele momenten als gezin door te pakken, weten de kinderen ook niet beter. En dan past daarbij dat jullie er allemaal bij betrokken zijn. Hier zit ook een stukje voor jou om aan je zelf te werken als je vindt dat het snel gaat. Je kunt een ander daarin niet blokkeren. Er is ook wat te halen voor Marisa, namelijk de erkenning voor haar als je ex-partner én de moeder van jullie kinderen. Als Marisa die kan krijgen van Astrid zal dat voor Marisa waarschijnlijk ook een zorg wegnemen. Daar hebben jullie kinderen alleen maar profijt worden!”

Over de mediator

“Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.” Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Wil je niets meer missen van VIVA én deze zomer shinen met een toffe crossbody tas? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: een halfjaar VIVA voor € 11 per maand en een GRATIS tas van Burkely t.w.v. € 69,95.

Beeld Shutterstock