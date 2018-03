Een op de vijf heeft weleens seks met een collega

Een verleidelijke blik hier, een ondeugende opmerking daar: er wordt heel wat afgeflirt op kantoor. Maar in sommige gevallen blijft het daar niet bij. Een op de vijf werknemers deelt namelijk weleens de lakens met een collega. Een dolle boel op de werkvloer, dus!

Ja, kijk maar eens goed om je heen. Want van al die mensen die nu serieus achter hun computer zitten en hard aan het werk zijn, zitten er vast een paar tussen die weleens met elkaar hebben geflikfooid. Acties.nl startte namelijk een onderzoek onder 1068 werkenden in Nederland, waaruit bleek dat we vaak met hele andere ogen naar collega’s kijken dan misschien zou moeten.

Dreams come true

Zo geeft maar liefst 31 procent van de mannen toe weleens een wilde droom over zijn vrouwelijke collega te hebben gehad. Hoewel dit bij jongere vrouwen met 18 procent duidelijk minder is, neemt dit in tegenstelling tot mannen in de loop der jaren steeds meer toe. Maar in sommige gevallen blijft het dus niet bij slechts een natte droom en worden dromen letterlijk werkelijkheid.

MeToo

En wanneer het je werk niet negatief beïnvloedt, kan een potje seks met je collega op zich geen kwaad. Mits beide ermee instemmen natuurlijk. Sinds de MeToo-discussie blijkt dat het in sommige gevallen ook absoluut not done is. ‘Het lijkt erop dat mannen, als het gaat om seks en intimiteit, veel minder vaak een blad voor de mond nemen dan vrouwen. De MeToo-discussie heeft echter laten zien dat dit niet altijd op prijs wordt gesteld’, aldus Vince Franke van Acties.nl.

Bron: Acties.nl | Beeld: iStock