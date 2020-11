Een orgasme zonder jezelf aan te (laten) raken – zo doe je dat 

Er zijn tig manieren om tot een orgasme te komen. Met je vingers. Met een toy. Door het sublieme werk van je partner. Maar, wist je dat het ook kan zonder al deze helpende handjes? Een hands-free orgasme ís mogelijk.

Hoe het werkt? Doormiddel van hypnose. Horny en zin om te experimenteren? Let’s go.

Hypnose is een staat van veranderd bewustzijn, noem het een soort trance. Het klinkt misschien spannend, maar dat valt reuze mee als je beseft dat we ons dagelijks in een trance verkeren. “Dit noem je ook wel een spontane hypnose”, schrijft de Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH); wanneer je geconcentreerd achter je laptop zit en niet opmerkt dat er iemand de kamer binnenkomt of wanneer je helemaal opgaat in een bioscoopfilm en niet kunt niet geloven dat het al pauze is. Hypnose is een effectieve methode om onder andere te stoppen met roken, slaapproblemen op te lossen en ook: yes, een hands-free orgasme te ervaren. Vrij logisch eigenlijk aangezien de manier waarop je op seks reageert vanuit je hersenen wordt aangestuurd.

Losse handjes

Ontspan, neem de tijd en ontdek dat je een hoogtepunt kunt bereiken met alleen je mind. Ja, echt… VIVA-lezeres Nicole (24) nam het hef in handen (of moeten we zeggen: niét in handen) en ontdekte het hands-free orgasme. “Het begon toen ik een orgasme in mijn droom kreeg; zonder mijn handen te gebruiken bereikte ik slapend een hoogtepunt. Ik was nieuwsgierig of ik dit gevoel kon opwekken terwijl ik wakker ben. Ik zocht op het internet en vond video’s waar je een orgasme ervaart onder hypnose.” De sessies duren ongeveer twintig munten. Het lijkt op meditatie, alleen dan met een erotisch tintje. Je luistert naar een zachte, rustige vrouwenstem. “Doe het wanneer je alleen thuis bent en neem de tijd”, vertelt Nicole.

Adventure

Toch moeten we ons niet te veel focussen op het uiteindelijke doel (een orgasme). “Ik denk dat we ons niet zo zeer moeten richten op het orgasme, maar op het feit dat er genoeg andere mogelijkheden zijn om een hoogtepunt te ervaren”. De ontdekkingstocht is namelijk het allerleukste en spannendste wat er is.”

Heb je in je daily life moeite met het krijgen van een orgasme? Of ben je vooral heel nieuwsgierig? Probeer een hypnose video uit en ontdek of het iets voor jou is.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock